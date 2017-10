Európa-szerte tüntettek Spanyolország egységéért

A helyi hatóságok szerint Barcelonában 350 ezren tűntettek vasárnap Spanyolország egységéért. A békés felvonulás szónokai bírálták az elszakadás párti katalán kormányt, amely szerintük megtéveszti az országrész lakosságát.

A demonstrációt a Katalán Civil Társadalom nevű szervezet rendezte azzal a céllal, hogy hangot adjon a „csendes többségnek”. A tüntetésen Mario Vargas Llosa perui író is felszólalt. „A nacionalizmus háborúkkal, vérrel és halállal töltötte meg Európa, a világ és Spanyolország történelmét. Ez a nacionalizmus pusztít most Katalóniában is. Azért vagyunk itt, hogy ezt megállítsuk” – mondta a Nobel-díjas szerző.

A spanyol sajtó arról számolt be, hogy több európai helyszínen – így Londonban és Brüsszelben – is szimpátiatüntetés zajlott külföldön élő spanyol állampolgárok részvételével.

