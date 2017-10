Fontos változás az uniós igazságszolgáltatásban

Az új hatóság egy luxembourgi székhelyű központi hivatalból, továbbá a tagországokba delegált európai ügyészekből fog felépülni. A független főügyész bizonyos feltételek mellett jogosult lesz nyomozások és büntetőeljárások lefolytatására az uniós költségvetés kárára elkövetett bűncselekmények – például a strukturális alapokat érintő csalások és korrupció – ügyében. Az ilyen esetek ugyanis mintegy 150 milliárd euró veszteséget okoznak éves szinten az uniós államoknak.

Günther Oettinger költségvetésért felelős uniós biztos kijelentette, hogy a hivatalnak, melynek megalakítására először 2000-ben tettek javaslatot, legkésőbb 2021 elején meg kell kezdenie működését.

Az ügyészségnek a már meglévő szervezetekkel egyeztetve, egymást kiegészítve kell majd ellátnia feladatait, a biztos szerint a csalások hatékony felgöngyölítése, az adófizetők pénzének védelme erősíteni fogja az európai intézményekbe vetett bizalmat.

Vera Jourová uniós igazságügyi biztos pedig arról számolt be az ülésen, hogy 2019-ben fogják kinevezni a főügyészt és az európai ügyészeket.

Magyarország nem vesz részt az együttműködésben, a kormány álláspontja szerint ugyanis jelenleg is vannak olyan intézmények, amelyek eljárhatnak az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel szemben, és egy új hivatal létrehozása ezen jól működő szervezetek meggyengítésével járna.

A magyar kormányon kívül a lengyel, holland, máltai és svéd országvezetés is jelezte, hogy a mostani formájában nem támogatja az ügyészség létrehozását. Dánia, Írország és Nagy-Britannia pedig egyáltalán nem vesz részt a bel- és igazságügyi együttműködésnek ezen a területén. Sajtóhírek szerint azonban több ország is csatlakozhat utólag a hivatalhoz, az új holland kormány programjában például ez is szerepel.

A megerősített együttműködési mechanizmus lehetővé teszi, hogy tagországok egy része teljes konszenzus hiányában is előrelépjen az integráció elmélyítésében. A szabályok értelmében legalább kilenc tagállam közösen dönthet úgy, hogy végrehajt olyan intézkedéseket, amelyekről nem sikerült teljes egyetértésre jutni korábban. A megerősített együttműködéshez utólag is lehet csatlakozni.

