Donald Trump amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy nem írja alá a háromhavonta esedékes igazolást arról, hogy Irán betartja az atomalkut. Arra hivatkozott, hogy Teherán nem tartja be a megállapodás szellemiségét, majd hozzátette, amennyiben a Kongresszus nem támogatja az általa javasolt új szankciókkal járó új stratégiát, akkor kormánya fel is mondja az Egyesült Államok részvételét a többhatalmi megállapodásban.

Mindeközben hétfőn a 28 uniós tagállam közös nyilatkozatot adott ki, mely szerint az Európai Unió rendkívül fontosnak tartja a saját és az érintett térség, valamint a globális biztonság szempontjából az Iránnal kötött megállapodás fenntartását.

Szijjártó Péter az EU külügyminisztereinek luxembourgi tanácskozásának szünetében úgy fogalmazott: Magyarország a nemzetközi politika valaha volt legnagyobb teljesítményének tartja ezt az alkut.

„Mi a magunk részéről teljesen megbízunk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felülvizsgálatában. Eddig nyolcszor állapította meg, hogy Irán tiszteletben tartja a megállapodásban szereplő kötelezettségeit. Magyarország a lehető leghatározottabban támogatja az Iránnal megkötött nukleáris együttműködés fenntartását.”

A CBS televízió a hétvégén megszólaltatta Mohamed Dzsavad Zarif iráni külügyminisztert, aki hangsúlyozta: pénteken bejelentett döntésével Trump elnök "mélyíti a bizalmatlanságot". A perzsa diplomácia vezetője leszögezte: soha nem bíztak az Egyesült Államokban, és az atomalku "nem a bizalmon, hanem a kölcsönös bizalmatlanságon alapult". A miniszter hozzátette: "az Egyesült Államok immár nemcsak kiszámíthatatlan, hanem megbízhatatlan is".

Kapcsolódó hanganyagok Az Európai Unió bízik Iránban Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!