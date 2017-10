Még nem dőlt el az osztrák választás – sok múlhat a levélszavazatokon

Ausztriában a papírforma szerint az Osztrák Néppárt nyerte az előrehozott választásokat, így az új kancellár a 31 éves Sebastian Kurz lehet, aki eddig a külügyi tárcát vezette. A várható koalíciós partner, a Szabadságpárt végül a második helyen végzett, a Zöldek viszont kiestek.

Kiss J. László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára az InfoRádiónak azt mondta, nagy meglepetés nincs, az előrejelzéseknek megfelelően alakult a voksolás eredménye. Szerinte

egyértelmű jobbra tolódás figyelhető meg az osztrák politikában.

A konzervatív Néppárt 15 év után újra a legerősebb párt lett.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a végleges eredmény csak csütörtökön várható. Mivel rekordszámú levélszavazat érkezett, és kimondottan kis különbség van a Szabadságpárt és a szociáldemokraták szavazatszáma között, így nem kevés múlik a csütörtöki szavazatszámláláson.

Az eddigi eredmények Osztrák Néppárt 31,4%

Osztrák Szabadságpárt 27,4%

Osztrák Szociáldemokrata Párt 26,7%

NEOS 5%

Pilz Listája 4,1%

Zöldek 3,3%

Sebastian Kurzról – aki minden valószínűség szerint Ausztria új kancellárja lesz – azt mondta, hogy fiatal kora ellenére káprázatos karriert futott be, eddig is számos vezető pozíciót töltött be az osztrák politikában. A politikus kijelentette, hogy minden párttal beszélni akar. Hosszú listája van a változást hozó teendőkről, egyesekhez kétharmados többségre is szüksége lehet.

