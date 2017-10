Megáldott a Vatikán egy különleges musicalt

A zenét Michelangelo Buonarroti (1475-1564) freskói inspirálták.

A műsor másfél éven át lesz látható a Szent Péter tér közelében lévő Auditorium della Conciliazionéban. Különleges lézeres technikával, nagy felbontásban vetítik ki a Sixtusi-kápolna mennyezetén lévő gigantikus freskókat, amelyek alakjai a show alatt váratlanul megelevenednek.

A Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel, (Utolsó ítélet. Michelangelo és a Sixtusi-kápolna titkai) című musical Marco Balich olasz showművész ötlete alapján született, aki az olimpiai játékok több megnyitó ünnepségét is szervezte már. A show elkészítésében a Vatikáni Múzeumok szakértői is segítettek.

A musicalben egy hang meséli el Michelangelo és II. Gyula pápa kapcsolatát. A pápa 1508-ban bízta meg a művészt az Utolsó ítélet című freskó elkészítésével.

Az innovatív technológiákkal és speciális effektusokkal operáló előadást az Artainment Worldwide Shows produkciós cég készíti. Sting mellett Gabriele Vacis rendező, ismert külföldi előadók, művészek és dizájnerek vesznek részt a munkában.

"A show a hagyomány és az innováció tökéletes szintézise" - mondta el Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója.

"A musical összeköti az információt, a szórakoztatást, az esztétikumot és a vallást, minden bizonnyal sok fiatalt is megszólít" - tette hozzá Dario Viganó püspök, a kommunikációért felelős vatikáni titkárság prefektusa.

A pápa házi kápolnája nevét a megbízónak, IV. Sixtus pápának (1471-1484) köszönheti, aki az 1483-ban felszentelt háromszintes téglaépületben a pápai udvar számára gyülekezőtermet akart kialakíttatni. Az Ó- és Újszövetség eseményeit ábrázoló freskóit olyan művészek készítették, mint Michelangelo, Botticelli, Rosselli és Perugino.

A mennyezet és az oltárfal képeit Michelangelo készítette. 1508 és 1512 között alkotta meg az épület boltozatának gigantikus freskóját, mely 800 négyzetméterével a világ egyik legjelentősebb festményciklusa. Központi motívuma a teremtéstörténet. Az Utolsó ítélet 1534 és 1541 között készült.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!