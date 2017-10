Trump már az újraválasztására készül

A kampányra összegyűjtött 10,1 millió dollárból már mintegy 4 millió dollárt el is költöttek az elnököt képviselő jogászok javadalmazására. Donald Trump hivatali beiktatási napján azonnal bejegyeztette indulását a 2020-ban esedékes elnökválasztáson. Ez lehetővé tette számára, hogy hivatalban lévő elnökként is változatlanul gyűjthessen, és költhessen pénzt választási kampányára. Eddig a hivatalban lévő elnökök, újraindulási szándékuk esetén, elnöki ciklusuk második felében regisztráltatták magukat. Az elnök kampányára januártól 36 millió dollár gyűlt össze. A pénzből a jogászok javadalmazása mellett Donald Trump országjáró gyűléseit szervező kis létszámú kampánycsapatot is finanszíroznak. Az adományokból 1,2 millió dollár viszonylag kicsi, 200 dolláros (52 ezer forintos) felajánlásokból érkezett. Donald Trump a republikánus választói bázis körében változatlanul népszerű. A hétvégén tartotta konferenciáját Washingtonban az Értékelvű Választó nevű konzervatív csoport, amely hangos éljenzéssel fogadta az elnököt. Trump beszédet is mondott a tanácskozáson, és egyebek között azt ígérte, hogy kormányzása idején Amerika visszatér a hagyományos amerikai értékekhez. "A karácsonyi ünnepek alkalmával ismét boldog karácsonyt kívánunk majd és nem boldog ünnepeket" - fogalmazott Trump, akinek e megjegyzését üdvrivalgás fogadta.

Az Értékelvű Választó csoport elsősorban vallásos és evangéliumi keresztény csoportokat tömörít.

