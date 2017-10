Főleg a Brexit a téma az EU-csúcson

Elsősorban az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló tárgyalások állását értékelik a csütörtökön kezdődő kétnapos találkozójukon az Európai Unió állam- és kormányfői Brüsszelben. A bennmaradó tagországok vezetői most döntenek arról, hogy hozzájárulnak-e a britek és az EU jövőbeli kapcsolatairól szóló egyeztetések megkezdéséhez.

A magyar és a többi visegrádi kormányfő számára már szerda este elkezdődött a brüsszeli program, mivel a politikusokat munkavacsorán látta vendégül Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az EU keleti és nyugati tagállamai közötti feszültség csillapításának céljával. Ennek eredményéről egyelőre nem számoltak be a felek.

Az uniós állam- és kormányfői találkozó ma délutáni megnyitását követően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek az uniós vezetők. Az első munkaülésen a migráció külső dimenziójával, az Afrikából Európába tartó emberáradat fékezéséhez szükséges pénzügyi támogatásokkal, az unió biztonság- és védelempolitikájával, illetve a digitalizációval foglalkoznak a résztvevők.

Ezt munkavacsora követi, amelynek a külpolitikai kérdések lesznek a középpontjában, az előzetes tájékoztatás szerint elsősorban az észak-koreai, az iráni és a törökországi helyzetről lesz szó. Emmanuel Macron francia elnök a jövőbeli uniós szabadkereskedelmi megállapodásokról, Theresa May brit kormányfő pedig a Brexit-tárgyalások állásáról fog beszélni, megpróbálva meggyőzni kollégáit, hogy járuljanak hozzá pénteken az egyeztetések második szakaszának megkezdéséhez.

Gyévai Zoltán, a Bruxinfó főszerkesztője szerint azonban nem várható, hogy a bennmaradó tagországok vezetői rábólintanának a továbblépésre.

"Azt is mondta az Európai Unió, hogy akkor hajlandó átlépni a második szakaszba, ha már kellő előrehaladást értek el a válási körülményekről szóló tárgyalásokon. Az EU szerint ez nincs meg, másfelől a brit megközelítés pedig az, hogy ők azokat az elemeket, amik a válás feltételei, például a pénzügyi rendezés, a számla a brit számla rendezése vagy például az észak-ír határkérdés vagy a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok jogstátuszának a kérdése, ezeket a britek a saját alkupozíciójuk följavítása érdekében is össze szeretnék kötni a jövőbeli tárgyalásokkal. Itt egyfajta állóháború folyik a felek között, és természetesen aggodalommal tekintenek arra, hogy Theresa May pozíciója szinte napról napra romlik, egyrészt a Tory-k belső harca miatt, másrészt a Brexit egész projektje gyenge lábakon áll."

Mindehhez kapcsolódik, hogy szerdán nyílt levélben fordult a brit miniszterelnök a Nagy-Britanniába áttelepült több mint hárommillió külföldi uniós polgárhoz, megígérve nekik, hogy a Brexit után könnyűszerrel regisztráltathatják magukat állandó nagy-britanniai lakosként.

