Székelyföld azt akarja, ami most Katalóniának van

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székelyföldi politikusa egy csütörtöki sajtótájékoztatón újságírói kérdésre fejtette ki az álláspontját a katalán függetlenedési törekvésekről, szavait az Agerpres hírügynökség idézte.

Antal Árpád elmondta, személy szerint nem tartozik a katalán függetlenség támogatói közé, de ami Spanyolországban történik, az a romániai fogalomtisztázást is segítheti. Elmondta: noha a székelyföldiek számtalanszor elmondták, hogy területi autonómiát akarnak, nem pedig Romániától való elszakadást, az elmúlt 10-15 évben Bukarestben azonban nagyon gyakran összemosták a két fogalmat, és az autonómiát is egyfajta elszakadásnak tekintették. "A katalánoknak van autonómiájuk, de ők most függetlenséget akarnak (...) Székelyföld számára azt akarjuk, amivel Katalónia jelenleg rendelkezik" - magyarázta Antal Árpád.

A spanyolországi események másik romániai tanulságának azt tartotta, hogy "ha egy közösségnek folyamatosan azt mondják, hogy >nem<, akkor el fog érkezni az a pillanat, amikor a közösség >igent< fog mondani, és megtörténhet, hogy ez az igen rosszul fog esni azoknak, akik nemet mondanak". Hozzátette: semmi jóra nem vezet, ha a bukaresti vagy madridi központi hatalom mindenre nemet mond. "Ha mindenre nemet mondanak, egyszer csak elfogy a türelmed, és ez teljesen érthető. Így van a gyermekkel is, aki kér, de nem adnak neki, aztán meg elszökik hazulról" - tette hozzá az elöljáró, aki az RMDSZ-en belül a székelyföldi önkormányzati tanácsot vezeti.

Egy korábbi sajtótájékoztatón Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy vélekedett, hogy nevetségessé teszi magát a román média, amikor párhuzamot von a katalán szakadár törekvések és a székelyföldi autonómiaigény között. Az RMDSZ elnöke a különbségek közé sorolta, hogy a katalánok népnek tekintik magukat, akiknek nincsen anyaországuk, míg a székelyföldiek Románia nemzeti kisebbségei, akik sohasem akartak elszakadni Romániától.

