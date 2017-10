Fizetősek lesznek a Facebookon megosztott cikkek

A Facebook több komoly lapkiadóval egyezett meg abban, hogy egyelőre tesztjelleggel, de korlátozzák az üzenőfalról megosztott, ún. instant cikkek ingyenes elérhetőségét. A kiadók abban bíznak, így a felhasználókat a fizetős tartalom felé terelik - írja a hvg.hu.

A Facebook 2015-ben indította el az Instant Articles funkcióját, melynek lényege az, hogy sokkal rövidebbé tegye a Facebook mobilalkalmazásból megnyitott cikkek betöltési idejét. Az újítást azonban csak néhány nagy elérésű portál (például a The New York Times, a National Geographic vagy a BuzzFeed) cikkeinél tesztelhette eddig a felhasználó.

A Facebook nemrég bejelentette, hogy az instant cikkek történetében újabb fordulópont következik, egyelőre tesztjelleggel. Innentől ugyanis a kiadók fizetőssé tehetik az instant cikkeiket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiadók korlátozzák a Facebook-alkalmazásból ingyenesen elérhető instant cikkek számát: a limit egyelőre 10 cikket jelent, aki ennél többet olvasna az üzenőfalon megjelenő tartalmak közül egy adott hírportálról, azért már fizetni kell. A teszt egyelőre csak pár híroldalt (The Los Angeles Times, Hearst, The Economist és The Washington Post) érint, és csak Androidos telefonokon él.

