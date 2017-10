Szlovákiának nincs alternatíva az EU-n kívül

„Az európai és atlanti irányultság egyértelmű megőrzése Szlovákia stratégiai érdeke, az európai uniós és NATO-tagság pedig alapvető keretet jelent az ország biztonsága, stabilitása és erősödése tekintetében“ – jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő a három közjogi méltóság pozsonyi várban rendezett találkozóján, amelyen Szlovákia stratégiai külpolitikai céljairól tárgyaltak.

A miniszterelnök a megbeszélés után a következőket mondta: „Szlovákia külpolitikájának irányultsága teljesen világos. A három legfőbb közjogi méltóság közös nyelvet beszél. Nem vagyunk nagy ország, és nem mi vagyunk a legbölcsebbek a világon, de azt kijelenthetem, hogy a külpolitikát illetően jelentős lépéseket tettünk. Köztiszteletben álló ország vagyunk, megmutattuk, hogy bonyolult folyamatokat is kézben tudunk tartani, és azt is, hogy nem vagyunk olyan emberek, akik csendben végighallgatják, mit mondanak a nagyok.”

Andrej Kiska köztársasági elnök rendkívül fontosnak minősítette a közös állásfoglalásról született megegyezést és azt, hogy ezzel a lakosság előtt is egyértelművé tették az ország irányultságát.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy mi, az ország három legfőbb közjogi méltósága mindig, minden körülmények között, főként az állampolgárainkat érintő témákban megerősítsük az ország irányultságát, valamint az értékeket és a szövetségeket, melyek mellett Szlovákia elkötelezte magát” – nyilatkozta az államfő.

Az elnök figyelmeztetett, ma már nem lehet széleskörű belpolitikai egyetértéssel számolni. Úgy gondolja, megerősödtek az integráció ellenes hangok is. Andrej Kiska meggyőződése, hogy a három legjobb közjogi méltóságnak kötelessége meggyőzni az állampolgárokat arról, hogy Szlovákia csak a mag Európán belül lehet befolyásos és öntudatos ország. Kiska felajánlotta Robert Ficónak és Andrej Danko házelnöknek, hogy a jövőben minden uniós és NATO-csúcs előtt megbeszélést tartsanak.

Andrej Danko szerint a médiának is segítenie kellene abban, hogy Szlovákiáról pozitív kép alakuljon ki külföldön is. A három közjogi méltóság elfogadott egy dekrétumot, melyben kijelentették, hogy közösen ügyelnek Szlovákia világos és felelősségteljes kommunikációjára, támogatják Szlovákia mag Európába tartozását és az eurózóna elmélyítését, valamint lépéseket tesznek az állampolgárok biztonságának megerősítésében is.

