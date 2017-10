Magyarország újra megnyitotta a tiszteletbeli konzuli hivatalt a törökországi Antalyában

A tisztséget mostantól Kaan Karakaya idegenforgalomban tevékenykedő török üzletember tölti be. Hivatalának kiemelt szerepe lesz a Magyarország és Törökörszág közötti turizmus fellendítésében, a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, a kereskedelem élénkítésében és a magyar állampolgárok érdekvédelmében is.

Semjén Zsolt az ünnepélyes beiktatáson hangsúlyozta: az utóbbi évek során Magyarország és Törökország kapcsolatai immár a stratégiai partnerség - azaz a kölcsönös értékek, érdekek és bizalom - jegyében fejlődnek. A politikus elmondta: Budapest és Ankara célja az, hogy minél több nagy volumenű és hosszú távon is meghatározó közös projektet indítson be mindenekelőtt a gazdaság, de más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területen is.

A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett: ezt a törekvést tükrözte, illetve erősítette Orbán Viktor miniszterelnök június végi ankarai látogatása és a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ehhez kapcsolódó harmadik ülése.

Semjén Zsolt rámutatott: a kormányok és az irányításuk alá tartozó intézmények meghatározó szerepet játszanak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, ugyanakkor a baráti kapcsolatok fenntartásában és erősítésében legalább ennyire fontos a civil szféra területén megvalósuló együttműködés is.

Kifejtette: Antalya városa, de az egész tartomány, sőt a térség a törökországi idegenforgalom méltán híressé vált egyik fontos központja, amely a magyar turisták számára is vonzó úti cél. Kölcsönös érdekünk, hogy fejlődjenek idegenforgalmi kapcsolataink, egymás országait állampolgáraink minél nagyobb számban keressék fel. A kétoldalú turizmus fejlődése országaink között nem csupán anyagi haszonnal jár, hanem a civil kapcsolatok további bővüléséhez is vezet.

A miniszterelnök-helyettes végül jelezte: a magyar kormány elhatározott szándéka, hogy Törökországban tovább bővítse a tiszteletbeli konzulok hálózatát.

Kiss Gábor ankarai magyar nagykövet beszédében hangsúlyozta: Antalya esetében nagy szükség van a folyamatos magyar jelenlétre, a tiszteletbeli konzul vezette képviseletre. Antalyába és környékére egyre nagyobb számban érkeznek magyar turisták is. Ahhoz, hogy ez a tendencia folytatódjon, további népszerűsítő kampányokra és minél több elégedetten távozó vendégre van szükség - hívta fel a figyelmet Kiss Gábor.

Az új tiszteletbeli konzul hatásköre Antalya székhellyel Burdur és Isparta tartományokra terjed ki.

Magyarországnak jelenleg világszerte 103 országban 244 tiszteletbeli konzul nyújt segítséget ahhoz, hogy az adott térségben Budapest tovább erősítse kapcsolatait és jelenlétét. Törökországban Rodostó, Kütahya, Izmit, Izmir, Kayseri és Adana központú tiszteletbeli konzulátusok működnek.

A csütörtöki ceremónián sokak mellett részt vett Ahmet Yildiz török külügyminiszter-helyettes, Nurettin Ates, Antalya tartomány kormányzójának helyettese, valamint Erdogan Erken, aki Rodostóban (Tekirdag) már több évtizede betölti a tiszteletbeli konzuli tisztséget.

