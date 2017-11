Kihallgatták a New York-i merénylőt, íme a részletek

A tévé a nyomozásban részt vevő, de meg nem nevezett tisztségviselőre hivatkozva közölte, hogy a 29 éves üzbég elkövetőt, miután éjjel megműtötték, kihallgatta a rendőrség. Sayfullo Habibullaevic Saipov nemcsak nem bánt meg semmit, hanem dicsekvően szólt a nyolc halálos áldozattal és 12 súlyos sebesülttel járó terrorakciójáról.

Az NBC riporterei telefoninterjúban megszólaltatták Saipov egyik üzbég honfitársát, a Floridában élő Kobiljon Matkarovot. Matkarov azt állította, hogy jól ismerte Saipovot és semmi nem mutatott arra, hogy terrorcselekményre készülne. "Vidám fickó volt, szerette Amerikát. Állandóan jókedvű volt, állandóan mosolygott" - mondta róla. Matkarov hozzátette: Saipov nemrégiben elköltözött New Jersey államba és az Ubernél dolgozott.

Az első rendőri jelentések már kedden este jelezték, hogy Saipov Floridából elköltözött New Jersey államba, ahol Peterson városban élt, az ottani mecsetnek lett állandó látogatója. A kedd délutáni terrorakciót is egy New Jerseyben bérelt teherautóval követte el. Passaic településen bérelte a furgont, amellyel a New York-i Manhattanbe hajtott. Érvényes jogosítványa volt, amelyet New Jerseyben szerzett, majd később Floridában is érvényesítette.

Szintén az NBC televízió jelentette, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai a floridai Tampában nyomoznak, egy olyan házban, amelyet Saipovval hoztak kapcsolatba. Nem világos, hogy a férfi lakott-e ott, vagy valamelyik ismerőse.

Florida kormányzója, Rick Scott közleményt adott ki, amelyben leszögezte: egész Florida imádkozik az áldozatokért, családjaikért és a kiváló rendőrökért.

Az amerikai sajtóban felidézik, hogy az idén áprilisban a svéd fővárosban, Stockholmban, szintén egy üzbég férfi követett el terrorakciót: teherautóval hajtott a tömegbe, négy embert megölt és tizenötöt súlyosan megsebesített. Az amerikai külügyminisztérium akkor arra figyelmeztette az Üzbegisztánba utazókat, hogy a közép-ázsiai országokban nagy számban élnek iszlamista terrorista csoportokat támogatók.

