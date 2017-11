Kiemelték a tengerből a Spitzbergáknál lezuhant orosz helikopter roncsait

"Szombatra virradóra befejeződtek az orosz helikopter törzsének kiemelési munkálatai. A helikopter belsejében nem találták meg az utasok és a személyzet tagjainak maradványait" - mondta el Szaidov, hozzátéve, hogy a helikopter törzsét és farokrészét egy hajó fedélzetére emelték. Elmondta még, hogy a kutatási munkálatok tovább folytatódnak, és ki is szélesítik azok övezetét. Felszínre került a helikopter feketedoboza is, amelyet Moszkvába küldenek vizsgálatra.

Csütörtökön jelentették be, hogy a baleset helyszínére érkezett a 250 tonnás, Maersk Forza nevű norvég úszódaru, amely részt vett a roncsok kiemelésében.

A Konversz Avia légitársaság Mi-8-as helikoptere, melynek fedélzetén öttagú személyzet és az orosz arktiszi és antarktiszi tudományos kutatóintézet három munkatársa - valamennyien orosz állampolgárok - tartózkodott, október 26-án zuhant a tengerbe, amikor a Spitzbergákon található Pyramidenből (oroszul: Piramida), az egykori orosz szénbányász településről tartott Barentsburgba. A hatóságok szerint a katasztrófát a rossz időjárás vagy a pilóta hibája okozhatta.

Október 29-én a helikopter felkutatását célzó norvég munkálatokba bekapcsolódott az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának 40 munkatársa is. Aznap jelentették be, hogy a szárazföldtől mintegy 2 kilométerre, 209 méter mélyen megtalálták a tengerben a helikopter roncsait. Október 30-án a szerencsétlenség helyszínétől 130 méterre rábukkantak az egyik áldozat holttestére is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!