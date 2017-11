Korrupció miatt lecsaptak a a szaúdi királyi család tagjaira

A Mohamed bin Szalmán trónörökös vezette bizottságot az intézkedést mindössze órákkal megelőzően hozták létre uralkodói rendelettel.

Az SPA állami hírügynökség korábbi értesülései szerint Szalmán bin Abdel-Azíz király emellett három magas rangú tisztségviselőt is felmentett tisztségéből. Miteb bin Abdulla, szaúdi nemzeti gárdáért felelős miniszternek, Adel al-Fakieh gazdasági tárcavezetőnek illetve a haditengerészet főparancsnokának, Abdulla asz-Szultannak kellett távoznia posztjáról. Mutaib bin Abdulla egykor a szaúdi trón várományosának számított. Egyelőre hivatalosan nem indokolták meg a királyi utasítást, de megfigyelők a korrupcióellenes bizottság tevékenységét sejtik ennek a döntésnek a háttérben is.

Úgy tudni, a monarchia személyzeti döntései mögötti hajtóerő a júniusban koronahercegnek kinevezett Mohamed bin Szalmán.

A The New York Times című napilap értesülései szerint a szaúdi királyi család szombaton letartóztatott 11 tagja között van al-Valíd bin Talál bin Abdel-Azíz al-Szaúd herceg is, aki az uralkodóház külföldön legismertebb képviselője, a világ egyik leggazdagabb embere.

A lap értékelése szerint al-Valíd herceg letartóztatása sokkolja nemcsak a szaúdi királyságot, hanem a külföldi nagy pénzügyi központokat is. Al-Valíd irányítja ugyanis a Kingdom Holding beruházási társaságot, és jelentős részvényei vannak például a The Wall Street Journal című lapot is kiadó News Corpban, a Time Warner médiaipari amerikai óriásvállalatban, a Citigroup bankcsoportban, az Apple és a Twitter informatikai cégeknél és komoly részesedései vannak több más, jól ismert amerikai és európai vállalkozásban is. A herceg amerikai egyetemeket támogat, köztük a tekintélyes washingtoni Georgetown Egyetemet is. Al-Valíd herceg októberben számos interjút adott külföldi lapoknak arról, hogy Szaúd-Arábia az Aramco állami olajvállalat nyilvános tőzsdei bevezetését tervezi.

