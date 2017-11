Újabb meglepő fejlemények az offshore-botrányban

Az NBC a nemzetközi offshore-botrány újabb hulláma keretében egy bermudai ügyvédi irodától kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva számolt be Ross oroszországi üzleti kapcsolatairól, azt állítva, hogy kinevezése előtti kongresszusi meghallgatásán Ross ugyan említést tett róluk, de elmulasztotta részletesen feltárni ezeket az üzleti kapcsolatokat.

A milliárdos Wilbur Ross korábbi beruházási cége révén résztulajdonosa egy Navigator Holdings nevű hajózási szállítmányozási vállalatnak. Tulajdonrészét kinevezése után is megtartotta. A Navigator egyik fontos üzleti partnere egy orosz energetikai cég, amelyet Vlagyimir Putyin veje és az orosz elnök közvetlen környezete irányít.

Az NBC tudósítása szerint a Ross változatlan orosz pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó dokumentumokra azon mintegy hétmillió dokumentum között bukkantak rá, amelyet a Nagy-Britanniához tartozó Bermuda szigetcsoporton bejegyzett Appleby ügyvédi iroda irataiból jutattak el a német Süddeutsche Zeitung című lapnak. A Paradise-iratoknak (Paradise Papers) elkeresztelt dokumentumok elektronikus leveleket, üzleti prezentációkat, feljegyzéseket tartalmaznak. Valamennyit annak az oknyomozó újságírókból álló nemzetközi csapatnak adták át, amelyik 2016-ban a Panama-papírok néven ismert botrányt is kirobbantotta. A Panama-aktákként is ismert dokumentumokat annak idején a panamai Mossack Fonseca jogi képviselet szivárogtatta ki: mintegy 240 ezer vállalat és részvénytulajdonos adataival több mint 11 millió dokumentumot adott át az újságíró-csoportnak.

Internetes kiadásában vasárnap a The New York Times című napilap is utalt a Paradise-iratokra. A lap Gary Cohn, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó bizottságának vezetője és Rex Tillerson külügyminiszter offshore érdekeltségeiről számolt be. Hozzátette ugyanakkor: nincs nyoma annak, hogy a két politikus törvényt sértett volna.

Vasárnap délután Wilbur Ross a kereskedelmi tárca szóvivője útján közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta: kinevezése óta nem foglalkozik üzleti ügyekkel, és szorosan együttműködik a minisztérium etikai kérdésekkel foglalkozó tisztségviselőivel. A közlemény említést tett arról is, hogy Ross támogatta a kongresszus által orosz vállalkozások és egyének ellen megszavazott szankciókat.

Az NBC-hez került dokumentumok ugyanakkor bepillantást engednek a globális offshore világba, ahol a világ legbefolyásosabb vállalatai és kormányzati tisztségviselői mozognak, hogy jogszerűen kibújjanak az adófizetés alól, gondosan elkerülve a közérdeklődést.

Újabb nagyszabású adatbázis szivárgott ki offshore cégekről a Süddeutsche Zeitung című német laphoz, amely a Panama-iratok néven is ismert dokumentumok esete után ismét az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumával (ICIJ) együtt dolgozta fel az anyagot. A munka eredményeinek ismertetését vasárnap este kezdték meg.

A Paradise-iratok (Paradise Papers) nevű adatbázis a Nagy-Britanniához tartozó Bermuda szigetcsoporton bejegyzett Appleby ügyvédi irodától és a szingapúri székhelyű Asiaciti Trust vagyonkezelő társaságtól tartalmaz iratokat, és szerepel benne 19, adóparadicsomként számon tartott ország és terület cégnyilvántartása.

A 13,4 millió dokumentumból álló adatbázis feldolgozásában világszerte 96 szerkesztőség vett részt csaknem 400 újságíróval, a munka egy éve kezdődött.

A dokumentumokban 47 országból 120 állam-, illetve kormányfő és egyéb politikus nevét találták meg, és találtak bennük adatokat élsportolókról, híres művészekről és nemzetközi óriáscégekről is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!