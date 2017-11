A növekvő adóbevétel elosztása is gondot okozhat Németországban

Menekültügyi és környezetvédelmi tárgykörben azonban változatlanul alapvető véleménykülönbség mutatkozik. A kormányalakítási tárgyalások elhúzódásával egyre inkább csökken a Jamaica-koalíció iránti választói bizalom.

Már a szeptember 24-én tartott országos választást követő órákban világossá vált, hogy Angela Merkel számára – ha meg akarja tartani kancellári tisztségét – nem marad más választás, mint a kisebbik kereszténypárttal, a zöldekkel és a szövetségi törvényhozásba újfent bejutott szabaddemokratákkal egyezkedve Jamaica-koalíciót alakítani.

A hetek óta tartó alkudozások azonban érezhetően akadoznak, noha a tárgyalócsoportok vezetői mai sajtótájékoztatójukon mint biztató tényt említették a megegyezést a kiegyensúlyozott költségvetés fontosságáról.

Tudósítók mégsem zárják ki, hogy ez a téma is újabb vita forrása lehet, miután a német kormány gazdasági tanácsadó testülete, a „bölcsek tanácsa” – most közzétett jelentésében – ez évre, valamint 2018-ra még az eddiginél is lendületesebb konjunktúrával, és ezzel párhuzamosan a reméltnél jóval magasabb adóbevételekkel számol.

Az első pillanatra örvendetes hír alapján ugyanis a koalíciós tárgyalásokon résztvevő pártok feltehetően újabb követeléssel fognak előállni, hogy mire fordítsák a többletbevételt. Alighanem a gazdaság vártnál is jobb fellendülése kihat majd a menekültügy rendezéséről és a környezetvédelemről kezdett tanácskozásokra is.

Közben a választók egyre kevesebb százaléka támogatja a Jamaica-koalíció gondolatát. A legfrissebb felmérés szerint a lakosság alig 45 százaléka tartaná jónak a négypárti kormányzást. Nemrég még közel 60 százalékban lelkesedtek a tartományi szinten már bevált együttműködés országos szintű megvalósításáért. Ezzel egy időben fokozatosan csökken azoknak az aránya is, akik továbbra is bíznak a négy párt kormánykoalíciójának megalakulásában.

A pártok október közepén kezdték el az előzetes egyeztetéseket a kormányzati együttműködésről. Kiszivárgott hírek szerint még 125 nyitott kérdésről kell tárgyalni. Ezeket a megbeszéléseket november 16-án lezárják, és az elért eredményeket a pártok illetékes fórumai elé terjesztik, és ott dől majd el, hogy megkezdik-e a hivatalos kormányalakítási tárgyalásokat.

