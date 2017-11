Börtönben halt meg a Corleone-klán maffiavezére

Fotó: Wikipédia

Salvatore 'Toto' Riina az egyik leghírhedtebb és legbefolyásosabb olasz maffiavezér volt. A Cosa Nostra-főnök 26 rendbeli gyilkosság miatt több életfogytiglani ítéletet töltött egy pármai börtönben, ahol végül 87 éves korában utolérte a halál.

1993-ban, Szicília fővárosában, Palermóban fogták el, és 24 éven át szigorú őrizetben tartották. Riina, akit „Vadállatként” is emlegettek, az olasz média szerint 150 gyilkosságra adott parancsot a 80-as és 90-es években.

Az áldozatok között egyaránt voltak ügyészek, vizsgálóbírók, rendőrök, nők és gyerekek. A gyilkosságok egy részét Toto saját maga hajtotta végre. A Corleone-klán tagjaként, két másik maffiavezérrel együtt több ezer ember haláláért volt felelős.

Riina ráktól és Parkinson-kórtól is szenvedett, és az utóbbi időben romlott az egészségi állapota, miután két műtéten is átesett. Amikor közeledett a vég, családtagjait is odaengedték hozzá. A hatóságok azonban nem tettek eleget korábbi kérésének, hogy engedjék szabadon, hogy „méltósággal halhasson meg”.

Fotó: Wikipédia Riina rendőrségi fotója

A maffiavezér végül kómába esett, és születésnapja után egy nappal meghalt. Fia, Salvo azt írta a Facebookon: „Számomra nemcsak Toto Riina, de az apám is vagy. Ez egy szomorú nap, de boldog születésnapot. Szeretlek, Salvo”.

Riina ugyanakkor nem mutatott semmilyen megbánást áldozatai felé, és az olasz média szerint élete végéig büszkélkedett a gyilkosságokkal, és fenyegette a bírókat.

Mint a Mirror című lap beszámolt róla, a szegény családból származó Riina 19 éves korában követte el első gyilkosságát. Ugyanakkor csak egy enyhébb vádpontban, emberölés miatt ítélték el, és hat év elmúltával edzett bűnözőként jött ki a börtönből.

Később részt vett az akkori Corleone-vezér megölésében, ami maffiaháborút robbantott ki Szicíliában. Az egyik legkegyetlenebb főnökké vált – még egy 13 éves fiú meggyilkolására is parancsot adott.

Egy besúgóvá vált korábbi maffiózó elmondta, hogy ha Riina vacsorára invitált valakit, akkor az felért egy halálos ítélettel. „Az volt az újfajta módszere, hogy áldozata egy jót vacsorázzon, jól érezze magát, majd megfojtották”.

