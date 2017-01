Versek - rendelésre

Költészet a la carte címmel mutatnak be verses estet a Játékszínben a színház művészeinek fellépésével, Hirtling István színművész vezetésével január utolsó hétfőjén.

A Zsurzs Kati, Szőlőskei Tímea, Szirtes Balázs és Vadász Gábor fellépésével megvalósuló produkciót január 30-án este a Játékszín Bock Színpadán láthatja a közönség - olvasható a színház közleményében.

Mint felidézik, a Játékszín nézői hasonló élményben részesülhettek a szeptemberi színházak éjszakáján, amikor a Játékszín színészei azokat a verseket és olyan stílusban mondták el, ahogy azt a nézők rendelték.

A "rendeléseket" akkor is a népszerű színész, Hirtling István vette föl - hol szellemesen, hol bájosan, hol kissé pimaszul kommentálva azokat.

A színész az Életrevalók című új előadásban az egyik főszerepet, a kerekesszékes, milliomos gyárost alakítja. A szervezők azt gondolták, hogy a verses esten is azok legyenek a partnerei, akikkel a darabban is játszik. A fölkért négy színész mellett a produkcióban részt vesz az előadás dramaturgja is, Lőkös Ildikó, aki a verseket válogatja az estre.

Az Életrevalók című film színpadi adaptációját február 4-én mutatják be Horgas Ádám rendezésében a Játékszínben.