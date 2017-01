Pappa Pia, Brazilok és Kincsem - 2017 magyar filmjei

A tervek szerint idén több mint 15 magyar film kerül a mozikba a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával. Ezek között vannak rendkívüli költségvetésű, látványos alkotások, mint a Kincsem vagy a Budapest Noir, de a szerzői filmek közt is bőven lesz miből válogatni: Mundruczó Kornél mellett Pálfi György, Szász János és Enyedi Ildikó is új filmmel jelentkezik.

Ha a klasszikus értelemben vett, széles közönségréteget megszólító filmekre gondolunk, akkor márciusban nézhetik meg a nézők a Kincsem filmet – mondta Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója.

Érkezik majd a Budapest Noir is a mozikba. Ez Kondor Vilmos sikerkönyvéből készült, és a harmincas évek Budapestje jelenik meg egy nagyon izgalmas krimiben – folytatta a vezérigazgató.

A nyár végére kerül a mozikba a Pappa Pia című zenés-táncos vígjáték.

Van az év elején is egy, a közönséget megszólító film, a Brazilok, ami egy olyan vidéki focicsapatról szól, akik mindent elkövetnek, amikor megtudják, hogy eljuthatnak Brazíliába, ha megnyerik a helyi bajnokságot.

„Örültünk volna, ha valamivel előbb a közönség elé kerülnek ezek a filmek, de az utómunka elhúzódott, pótforgatások voltak, a zeneszerző például még mindig dolgozik a Budapest Noiron. Várni kell ahhoz, hogy egy olyan színvonalú film megszülessen, ami nagy közönséget vonzó filmmé válik” - fogalmazott a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója.

Havas Ágnes közölte: a nagy nevű, tapasztalt és nemzetközi sikerekkel is büszkélkedő filmrendezők közül első ebben az évben Enyedi Ildikó, akinek a Testről és a lélekről című filmje a Berlini Filmfesztiválon mutatkozik be februárban, és már március elején a magyar mozikba is kerül a filmje.

Ezt követi Mundruczó Kornél filmje, a Felesleges Ember, amely eljuthat a cannes-i filmfesztiválra is – ahogy Mundruczó minden filmje eljutott. Ez egy nagyon érdekes, nagy költségvetésű, Magyarországon forgatott film. Úgy gondolom, hogy szép történet lehetne, ha Cannes-ban köszönthetnénk ezt a filmet - emelte ki.

Új filmet lehet látni Pálfi Györgytől is: az Úr hangjával egy nagyon érdekes apa-fia történetet mond el.

„Ez az egész közönségfilm-szerzői film szembeállítás szépen átalakul. Jó filmeknek kell születniük ahhoz, hogy a nézőket vonzza a jó film” - véli a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója.