Musical és dráma-csata az Aranyglóbuszért?

A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezete (HFPA) 74. alkalommal adja át díjait filmes és televíziós kategóriákban. A több mint kéttucatnyi Golden Globe (Arany Glóbusz)-díj a Beverly Hilton Hotelben talál gazdára, ahol a sztárok fehér asztal mellett élvezhetik a csipkelődő humorral teli szórakoztató gálát.

A gála műsorát Jimmy Fallon vezeti, a rendezvényt élőben közvetíti Amerikában az NBC tévécsatorna. A 42 éves Fallon, a népszerű The Tonight Show házigazdája elmondta, azon lesz, hogy mindenki nevessen az estén, és érezze jól magát. A The Hollywood Reporternek pedig azt is elárulta, hogy mivel a díjátadó egy héttel Doland Trump megválasztott elnök beiktatása előtt lesz, ezzel kapcsolatban is elsüt néhány tréfát, hiszen ez mindenkit foglalkoztat, de nem szánja központi témának. A műsor részleteit azonban nem osztotta meg, csak annyit válaszolt a lap kérdésére, hogy azt egyelőre "csak ő és az orosz hackerek" ismerhetik.

Az már biztos, hogy idén Meryl Streep veheti át a Cecil B. DeMille-életműdíjat, ám az Oscar-díjas színésznő a Florence - A tökéletlen hang című zenés életrajzi drámában nyújtott alakításért is esélyes.

Díjat kaphat a Kaliforniai álom két főszereplője, Emma Stone és Ryan Gosling is. A színésznő vetélytársai Annette Bening (20th Century Women), Lily Collins (Rules Don't Apply), Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen) és Meryl Streep (Florence - A tökéletlen hang) a vígjáték/musical kategóriában. Gosling pedig ugyanebben a kategóriában Colin Farrell (A homár), Hugh Grant (Florence - A tökéletlen hang), Jonah Hill (Haverok fegyverben) és Ryan Reynolds (Deadpool) társaságában szerepel a legjobb színésznek járó díjért.

Damien Chazelle, A Kaliforniai álom és Barry Jenkins, a Holdfény forgatókönyvíró-rendezőjeként is esélyes a díjra, rajtuk kívül Tom Ford (Éjszakai ragadozók), Mel Gibson (A fegyvertelen katona) és Kenneth Lonergan (A régi város) szerepel a rendezői kategóriában.

A filmdrámák női és férfi főszereplőinek mezőnyében Amy Adams (Érkezés), Jessica Chastain (Miss Sloane), a francia Isabelle Huppert (Elle), az etióp-ír Ruth Negga (Loving) és Natalie Portman (Jackie), valamint Casey Affleck (A régi város), Joel Edgerton (Loving), Andrew Garfield (A fegyvertelen katona), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) vagy Denzel Washington (Fences) kaphatja a filmtekerccsel övezett földgolyót ábrázoló szobrot.

Tavaly Nemes Jeles László Saul fia című alkotása kapta a legjobb idegen nyelvű film díját, ezúttal nincs magyar film ebben a mezőnyben: az Elle és a Divines című francia, valamint a Neruda című chilei film mellett Az ügyfél című iráni és a Toni Erdmann című német produkció verseng a trófeáért.

A televíziós drámasorozatok közül a Trónok harca, a The Crown, a Stranger Things, a This is Us és a Westworld, míg a legjobb televíziós vígjátéksorozatok közül az Atlanta, a Feketék fehéren, a Mozart in the Jungle, a Transparent és Az alelnök szerepel a jelöltek sorában.