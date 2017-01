Meryl Streep szavaira hozta szokásos stílusát Trump

A nyolcszoros Golden Globe-díjnyertes Meryl Streep a Cecil B. DeMille-életműdíjat átvéve megrázó történettel illusztrálta érzéseit: felidézte, hogy Trump a választási kampány alatt egy gyűlésen gúnyt űzött egy fogyatékossággal élő újságíróból. A színésznő Hollywood sztárjaihoz fordulva arra kérte őket, hogy ünnepeljék és védjék meg a másságot.

A beszéd után a The New York Times felhívta Trumpot. A rövid telefoninterjúban a megválasztott elnök "Hillary-rajongónak" nevezte a színésznőt és elmondta, hogy nem nézte a Golden Globe-gálát, nem látta a színésznő beszédét sem. Hozzátette, hogy "nincs meglepve", hogy a "liberális filmes társaság" bírálta őt a díjátadón.

Meryl Streep beszéde elején Hugh Laurie gondolatát folytatva - aki azzal viccelődött, hogy ez az utolsó Golden Globe-gála, hiszen a díjakat odaítélő szervezet, a Hollywood Foreign Press Association nevében benne van, hogy "Hollywood", "külföldi" és "sajtó" -, úgy fogalmazott, hogy "valóban az amerikai társadalom legtöbbet becsmérelt részeihez tartozunk. Csak gondoljanak bele: Hollywood, külföldiek és a sajtó".

"De ki is vagyunk mi? Mi is Hollywood egyébként? Egy csomó ember mindenféle helyekről. Én New Jersey-ben születtem, ott jártam állami iskolába. Viola Davies egy dél-karolinai földműveskunyhóban született, a Rhode Island-i Central Fallsban nőtt fel. Sara Paulson Floridában született, egyedülálló anya nevelte Brooklynban, Sarah Jessica Parker egy hét- vagy nyolcgyerekes ohiói családból származik. Amy Adams az olaszországi Vicenzában jött világra, Natalie Portman Jeruzsálemben született" - sorolt példákat a nézőtéren ülő színésznők közül Meryl Streep.

"A gyönyörű Ruth Negga az etiópiai Addisz-Abebában született, Írországban nőtt fel, és most itt van a díjra jelöltek között egy szerepért, melyben egy kisvárosi lányt alakít Virginiából. Ryan Gosling, mint a legkedvesebb emberek mindegyike, kanadai. Dev Patel Kenyában született, Londonban járt iskolába, most pedig Tasmaniában felnőtt indiait játszik" - folytatta Meryl Streep.

"Hollywoodban hemzsegnek a kívülállók és a külföldiek, és ha kirúgjuk őket, nem lesz mit nézni a futballon és a vegyes harcművészeteken kívül, az pedig nem művészet" - fűzte hozzá a színésznő.

Ezután idézte fel, amikor Trump kigúnyolt egy fogyatékossággal élő újságírót.

"Számos óriási színészi teljesítményt láthattunk az elmúlt évben. Volt azonban egy jelenet, amely megdöbbentett. A szívembe markolt, és nem azért, mert jó volt. Semmi jó nem volt benne, ám erőteljes volt, megtette a hatását. A közönséget, melynek az előadás szólt, megnevettette, kimutathatták a foguk fehérjét. Ez volt az a pillanat, amikor az az ember, aki országunk leginkább tiszteletre méltó székének elfoglalására készül, kigúnyolt egy fogyatékossággal élő újságírót, aki alatta állt rangban, erőben és abbéli képességében is, hogy visszavágjon. Összetörte a szívemet a jelenet, és a mai napig nem tudom elfelejteni, ugyanis nem filmben láttam. Ez a valóságban történt. A megalázás pedig, ha nagy hatalmú embertől származik és nyilvánosan történik, akkor beszűrődik a mindennapi életbe, mert szinte engedélyt ad másoknak arra, hogy ők is így viselkedjenek. A tiszteletlenség tiszteletlenséget szül, az erőszak erőszakra ösztönöz" - fogalmazott Meryl Streep, aki alig tudott beszélni hangszálgyulladása miatt, és hangja a rátörő érzelmektől is többször is elcsuklott.

A színésznő beszédét a teremben ülő sztárok megigézve hallgatták, sok hírességnek könnyeket is csalt a szemébe. Szavai a közösségi oldalakon is sok filmes és televíziós sztárt késztettek írásra. Anna Kendrick, Sharon Stone és Ellen Degeneres is elismerését fejezte ki a Twitteren és a Facebook egyik legtöbb hozzászólást kiváltó témája lett a beszéd.

Michael Moore rendező a Twitteren írta: "lenyűgöző pillanat volt, ritkán látni ilyet tévéműsorban".

Julianne Moore Meryl Streep szavait idézve azt írta: "amikor a hatalom birtokosai arra használják pozíciójukat, hogy másokon zsarnokoskodjanak, akkor mindannyian vesztesek vagyunk", majd hozzátette: "köszönöm, Meryl Streep".

Juliette Lewis is a Twitteren reagált: "Meryl Streep mindent elmondott, amit el kellett mondani, és ezt mély értelmű szavakkal, elegánsan tette".

Danny Glover, a Halálos fegyver sztárja a mikroblogon ezt a bejegyzést tette közzé: "mindig számíthatok arra, hogy Meryl valami jelentőségteljeset mond".

Más megszólalásokban is előkerült a politika, Jimmy Fallon tévés személyiség, a gála műsorvezetője bevezetőjében a Golden Globe-díjátadót azon kevés helyek egyikeként emelte ki Amerikában, ahol még számít a nép szavazattöbbsége, amivel arra célzott, hogy az elektori szavazattöbbséget figyelembe vevő amerikai választási rendszer miatt hiába kapott a demokrata Hillary Clinton több millió állampolgári vokssal többet, mégis a republikánus Trump nyerte az elnökválasztást.