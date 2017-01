Budapesten forgatja új filmjét az Oscar-díjas magyar rendező

„A Sunset munkacímű filmterv egy, az 1910-es évek elején Budapesten élő fiatal nő történetét meséli el. Ennyi információ osztható meg, a többi a filmvásznon lesz látható” - emelte ki Sipos Gábor.

Kedden bejelentették, hogy film 1,5 millió forintos támogatást kap a Magyar Nemzeti Filmalaptól. A film producere azt elárulta, nyáron fogják forgatni, magyarországi helyszíneken, főleg Budapesten. Sipos Gábor hozzátette, a szereplőlista is jól áll, de erről is később adnak tájékoztatást.

„Nemes Jeles László rendező formanyelvének elemeit természetesen a további filmjeiben is megtalálhatjuk, a most készülő filmben is lesznek olyan rendezői koncepciók, amelyek hasonlóak a Saul fiához, de természetesen lesznek, amelyek eltérnek.”

A Laokoon Filmgroup kifejtette, boldogságot és örömet okoz a film alkotóinak a filmalap magas támogatása, ami nyomasztó teher helyett hatalmas felelősséggel is jár.

„Az erőnk és a szorgalmunk legjavát adjuk ahhoz, hogy ez a film is sikeres legyen”

- hangsúlyozta Sipos Gábor.