A műkincspiacon akár a műtárgyak fele is hamis lehet

Nagyon nehéz megbecsülni, hogy mennyi a hamis műkincs a piacon, a felmérések szerint ezek aránya 15 és 50 százalék közé tehető. Egyes szakemberek a közgyűjteményekben fellelhető tárgyak között is két számjegyű hamisítványt emlegetnek. A kortársakat is hamisítják, Váli Dezső például saját honlapján több mint 30, nevével valótlanul fémjelzett alkotást tart számon.

Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen a hamis műkincsek aránya, egyes becslések még a közgyűjteményekben is két számjegyű hamis műtárgy jelenlétét valószínűsítik – mondta az InfoRádiónak Emőd Péter, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás Elleni Munkacsoportjának tagja.

"Felméréseket végeztünk a műkereskedők és galeristák körében. Ők átlagosan a nekik vételre vagy bizományba felkínált műtárgyak sorában

15 és 50 százalék közé teszik a valószínűleg hamis művek arányát"

- mutatott rá a szakértő.

Emőd Péter hozzátette: sokszor a közgyűjteménynek sem érdeke, hogy felfedjen remekbe szabott hamisítványokat, hiszen a kínos eseten túl a vonzerejéből is sokat veszítene.

"Van olyan példa is, hogy egy művészettörténészt azért rúgtak ki, mert már a gyűjteményben lévő túl sok grafikáról derítette ki, hogy néhány évszázaddal később született, mint ahogy azt eredetileg feltételezték" - jelezte.

A kulturális javak hamisítása egyébként nem szerepel önálló tényállásként a Btk.-ban. Emőd Péter szerint számos külföldi ország példája bizonyítja, hogy nem is ezen múlik a hamis műkincsek elleni fellépés hatékonysága. Mégis érzékletesek a számok: 2000 és 2012 között 27 hamis műtárgyakkal kapcsolatos büntetőügyet zártak le Magyarországon, ezek felénél – bizonyíték hiányában - megszüntették a a nyomozást.

A szakértő hangsúlyozta:

rengeteg tévhit él a műkincspiacról.

Sokan nem tudják, hogy nem csak régi mestereket hamisítanak, hanem kortárs alkotókat is – és korántsem csak festményeket. Ezek között vannak dilettáns hamisítványok, ám akadnak olyanok is, amelyekről még a világ legnevesebb szakértői is vitatkoznak.

"Hogy egy konkrét példát mondjak: néhány napja került a kezembe egy Kiss Roóz Ilona kerámia, amibe szépen bele volt karcolva, hogy K.R. I., ami persze már önmagában gyanús, mert a művésznő soha nem így szignálta a műveit. Nagyon buzgó módon a hamisító még egy évszámot is odaírt, hogy 2013. Ehhez elég egy lexikonban megnézni, hogy meg lehessen állapítani: a művésznő sajnos 2010-ben meghalt" - idézte fel a szakértő.

Emőd Péter megjegyezte: a leghatékonyabb módja a hamis műtárgyak visszaszorításának az volna, ha alapvető tájékozottsággal és képzettséggel rendelkeznének a potenciális vásárlók. A testület ebben is igyekszik segíteni tanfolyamokkal, egyetemi kurzusokkal.