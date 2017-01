Egymilliárd dolláros futurisztikus múzeumot emel a filmguru

Los Angelesben épül fel és 2020 májusában nyílik meg George Lucas múzeuma, amelyben a filmguru Star Wars-relikviái mellett hatalmas művészeti gyűjteménye is helyet kap.

A Lucas Museum of Narrative Arts elnevezésű múzeum egymilliárd dolláros (293 milliárd forintos) beruházással jön létre. George Lucas évek óta keresi a megfelelő helyet a kiállítótér számára, sokáig Chicago volt a kiszemelt helyszín, ám ott egy helyi természetvédő csoport megakadályozta az építkezést. Ezt követően San Francisco és Los Angeles versengett a nagyszabású terv megvalósításáért és végül az utóbbi került ki győztesként.

Eric Garcetti, a város polgármester bejelentése szerint az intézmény 2020. május 4-én nyitja meg kapuit, mely a csillageposz rajongóinak kultikus dátuma.

A múzeum igazgatói testülete kedden közölte, hogy a hosszadalmas kiválasztási folyamat után végre eldőlt: a Los Angeles-i Exposition Parkban épül fel a kulturális létesítmény. Egyúttal köszönetet mondtak mind a terv San Franciscó-i, mind Los Angeles-i lelkes fogadtatásáért és hangsúlyozták, hogy rendkívül nehéz feladat elé állította őket a végső helyszín kiválasztása, hiszen mindkét város meggyőző érveket sorakoztatott fel.

Garcetti kedden, a városházán tartott sajtótájékoztatón Lucasnak és feleségének, Mellody Hobson üzletasszonynak is köszönetet mondott azért, hogy végül Los Angeles mellett tették le a voksukat. Kiemelte, hogy nem Star Wars-múzeum készül, hanem a narratív művészetek múzeuma, amelyben mások mellett egy kitűnő Norman Rockwell-gyűjtemény is látható majd - ismertette a The Hollywood Reporter.

A választásban feltehetően az játszott fontos szerepet, hogy a Los Angeles-i helyszín, az Exposition Park számos tömegközlekedési útvonalon megközelíthető, a San Franciscóban kiszemelt Treasure Island nevű mesterséges sziget azonban csak az oda vezető hídon át vagy komppal érhető el.

A múzeum futurisztikus tervét a kínai építész, Ma Jan-szung készítette el. A létesítmény támogatói szerint az építkezés 1500 munkahelyet teremt, elkészülte után pedig 350 álláslehetőséget kínál.