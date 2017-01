Diadalmenetben a Kaliforniai Álom és a Holdfény

A Kaliforniai álom című musicalfilm és Barry Jenkins felnőtté válásról szóló drámája, a Holdfény folytatja diadalmenetét az idei Oscar-szezonban: az Amerikai Rendezők Céhének (DGA) díjára is jelölést kaptak.

Damien Chazelle Kaliforniai álom és Jenkins Holdfény című filmje előzőleg a legjobb musical, valamint a legjobb dráma díját nyerte el a Golden Globe-gálán.

A DGA jelöltjei között a két alkotás rendezőin kívül A régi várost jegyző Kenneth Lonergan, az Oroszlánt rendező Garth Davis és az Érkezés című sci-fit forgató Denis Villeneuve is szerepel.

Davist a rendezőcéh legjobb elsőfilmesnek járó díjára jelölték, akárcsak a The Birth of a Nation című rabszolgadráma alkotóját, Nate Parkert. Parker jelölése meglepetést keltett, mivel a rendező díjesélyei a minimálisra csökkentek, amikor néhány hónapja a média kereszttüzébe került, mert diákkorában nemi erőszakkal vádolták, ez alól azonban a bíróság annak idéjén felmentette.

Az elsőfilmesek mezőnyében a 10 Cloverfield Lane rendezője, Dan Trachtenberg, a Deadpoolt rendező Tim Miller és Kelly Fremon Craig, a The Edge of Seventeen című film rendezője is verseng a céh díjáért.

A DGA díjazottjai később jó eséllyel gyűjtik be az Oscart is, a rendezőcéh választásai hatással vannak az amerikai filmakadémia tagjainak szavazataira. A mintegy 16 ezer tagot számláló rendezőcéh jelöltlistáján ugyanakkor gyakran szerepelnek populárisabb alkotások is, míg a filmakadémia rendezői tagozatának csaknem 400 tagja ehhez képest kevesebb közönségfilmet válogat a jelöltjei közé.

A DGA játékfilmes rendezői díját tavaly Alejandro Inárritunak adta A visszatérő című bosszúdrámáért, a rendező később az Oscart is elnyerte.

A filmakadémia díjaira jelöltek listáját január 24-én jelentik be.

A DGA díjait február 4-én adják át Los Angelesben.