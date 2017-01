Jön a régió legkomolyabb jazz tehetségbörzéje

Immár tizedik alkalommal rendezik meg a Müpában a Jazz Showcase-t, amely mára a közép-európai régió legjelentősebb tehetségbörzéjévé nőtte ki magát. A február 3. és 5. között zajló rendezvényen a jubileum alkalmából nagyszabású gálakoncertet tartanak, amelyen az eddigi felfedezettek is játszanak.

A Müpa 2008-ban indította útjára a dzsessztehetségeket felsorakoztató programsorozatot, amely a régióban egyedülálló módon biztosít lehetőséget a fiatal zenészek bemutatkozására európai és amerikai dzsessz-szaktekintélyek előtt. A sorozat célja, hogy ezzel továbbtanuláshoz, lemezfelvételi lehetőséghez, koncertturnékhoz segítse a magyar dzsessz utánpótlását - szerepel az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.

"A Müpa egyik missziója, hogy minél több generációt, fiatalt vonzzon az intézménybe és a színpadra. A Jazz Showcase az egyik alappillére ennek" - idézte a közlemény Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját.

A sorozatban fellépett fiatalok napjainkra a hazai dzsessz-színtér kikerülhetetlen alakjai lettek, és külföldön is egyre nagyobb sikereket érnek el. Tavalyhoz hasonlóan idén is nemzetközi zsűri szavaz a produkciókra, a közönség a helyszínen és online is leadhatja voksát a kedvencekre. A kiválasztott zenekarok újabb fellépési lehetőséget kapnak.

A Müpa Átriumában a délutáni órákban zajlik a fesztivál, amelyet február 3-án a zongorista Balogh Gyula és kvartettje nyit, őket a hagyományosabb dzsesszhangzást képviselő Gino's B Version, és a 2014-es Jazzy Dalversenyen a legjobb szöveg díját elnyert Girly Groove követi. A napot a 2011-es Showcase egyik kedvence, az akkor 13 éves révkomáromi dobos, Hodek Dávid zárja. Ő az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban is jelentős sikereket ért el, a Fesztivál Színházba is amerikai zenésztársakkal érkezik. A zongorista Paul Cornish-sal és a bőgős Joshua Crumblyval alkotott trió a funk, a hiphop és a popzene motívumaiból is merít.

Szombaton, február 4-én a hatvanas, hetvenes évek ambient és technoid improvizatív stílusaink határán mozgó Jazzbois duó indítja a napot, őket követi Horváth Cintia és kvintettje, végül az altszaxofonos Ludányi Tamás és kvartettje játszik. Este a dobos-zeneszerző Bágyi Balázsnak és új kvartettjének vendége a virtuóz kínai dzsessztrombitás Li Xiaochuan lesz.

A vasárnapi zárónapon az Átriumban Kész Petra énekesnő egyedi trióformációja, a multi-dimensional jazz-hop chill Cymbal Rush kezd, őt az énekes Vörös Janka által vezetett e-Series követi, végül a tavaly májusban alakult Toni Snétberger Quartet lép színpadra.

A jubileumi Jazz Showcase gálakoncerttel zárul február 5-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, ahol a korábbi években látott Fábián Juli, Harcsa Veronika és Gájer Bálint énekes, Balogh Zoltán zongorista, Balogh Roland és Gyémánt Bálint gitáros, valamint a Koppenhágában élő Bolla Gábor szaxofonos tér vissza egy örömzenélésre. A szólistákat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett vagy még ott tanuló muzsikusokból alakult Senior Big Band kíséri az egyetem docense, László Attila gitárművész-zeneszerző vezetésével.

A Jazz Showcase keretében látható Sánta István Csaba Jazzonance című fotókiállítása is. A képeken a 20. század második felének zenei hősei szerepelnek Jon Hendrickstől Muhal Richard Abramsig.