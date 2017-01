Hatszoros Oscar-jelölt színésznő Webber új musicaljében

A hatszoros Oscar-jelölt színésznő már korábban is játszotta ezt a szerepet a Tony-díjas darabban, amelynek zenéjét Andrew Lloyd Webber szerezte. Webbernek az új bemutatóval már négy műve fut a Broadwayn egyszerre a Macskákkal, a School of Rockkal és Az Operaház fantomjával.

"Ijesztő ez a szerep, technikailag sem egyszerű elénekelni, nagy energiát igényel a megoldása" - mondta el szerdán a színésznő. Close elárulta, hogy tapasztalatai révén mai alakítása már jelentősen különbözik egykori felfogásától.

A musicalben olyan jól ismert betétdalok hallhatók újra, mint a With One Look, az As If We Never Said Goodbye és a Perfect Year. Az új előadást egyszerűbb színpadképpel, de nagyobb zenekarral viszik színre. Az Alkony sugárút hivatalos premierje február 9-én lesz, a darabot 16 héten át játsszák.