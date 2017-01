Próbatermi vendégségbe hívnak a filharmonikusok

A Nemzeti Filharmonikusok rendszeresen adnak a zenekari próbatermükben hangversenyeket, amelyek tulajdonképpen kamarakoncertek – mondta a vezető zenekari menedzser.

Mali István elmondta, hogy ezt nemcsak azért tartják nagyon fontos küldetésüknek, mert

ezzel a közönségnek kínálnak fel érdekességeket,

hanem azért is, mert ha a művészeik kamarazenével foglalkoznak, az kihat a zenekari munkájukra is.

Ez mindig lehetőséget biztosít arra, hogy a zenekari tagok különböző ötleteket, különlegességeket ajánlanak, amiket szeretnének eljátszani. Ebből alakul ki utána a végleges műsor.

„Ezúttal Beethoventől Webernig terjed a kínálat: Beethovennek a Nagy Fúgája lesz hallható, de elhangzik egy trió is, ahol a klarinét és a cselló játssza a főszerepet a zongora mellett. A másik trióban, Glinka művében, a Patetikus trióban is klarinét és zongora szerepel, de itt cselló helyett fagottal. Emellett pedig Webern vonós négyesre írt Hat bagatell című művét is el fogjuk játszani” - mondta a Nemzeti Filharmonikusok vezető zenekari menedzsere, aki hozzátette, a műsort Mácsai János fogja vezetni házigazdaként.