Kelemen Barnabás: "Kocsis Zoltán magasra tette a mércét"

A zenészházaspárnak tizenöt éve vágya, hogy legyen egy művészszalonjuk, ahol még kártyapartik is lennének.

„Színészeket is hívnánk, tánc, képzőművészet, de

kártyapartik és beszélgetések is lennének.

Van egy gyönyörűséges tetőtéri lakásunk, éppen teljesen ronggyá ázva, mert nem működik a szigetelése az azbesztes, százéves palának, a ház úgy döntött, megvehetjük a maradék tetőteret és felújíthatják. Ez egy több száz négyzetméteres zenei szalon lenne” - mondta a hegedűművész.

Kokas Katalin hangsúlyozta, egy hegedűs élete végéig játszhat a színpadon, de a zenésznek az intim környezetben van a legérdekesebb és legközvetlenebb kapcsolata a közönséggel.

„Kis terek, nem pedig az óriási koncerttermek.

Az a legnagyobb élmény, ha itthon, a barátainknak, olyanoknak játszhatunk, akik szeretünk. Nyitott és zárt is lenne ez a szalon” - tette hozzá a hegedűművész.

Kelemen Barnabás hegedűművész élete legnagyobb hatású kamarazenei partnerének tartja a nemrég elhunyt Kocsis Zoltánt, és azt mondta az InfoRádió Aréna című műsorában: a Franz Kreisler darabjaiból készített válogatáslemez felvételen a hegedű és zongora egyenrangú összjátékával Kocsis Zoltán nagyon magasra tette a mércét.

Mindenki ismeri

„Van egy-két olyan darabja Kreislernek, amit még az is ismer, aki nem is tudja, hogy pontosan mit is hall. Annyira slágergyanús, fülbemászó dallamokat írt, hogy a 30-as években neki volt a legtöbb eladott lemeze.”

Kelemen Barnabás hozzátette, minden kamarazenét játszó hegedűs repertoárján volt legalább négy-öt-hat-nyolc-tíz darabja.

„Ez Kocsis Zolival és velem is így volt. Az elmúlt tizenöt év szonátaestjein szinte kivétel nélkül adtunk az ő darabjaiból ráadást. Kreisler zeneszerzést is tanult, maga is csodás zongorista volt. Egyenrangú igényű a zenéje a hegedűs és a zongorista szempontjából. Mindig is éreztem a zongorista fontosságát, de most, hogy Kocsis Zoltánnal játszhattam 21 ilyen darabot a lemezre, nem hiszem, hogy valaha ne jutna eszembe, hogy bárcsak vele játszanám.

Magasra tette a mércét.”

Kelemen Barnabás elmondta, a CD készítésekor Kocsis Zoltánnal közös Kreisler-darab meghallgatásaik is voltak.

„Nem volt nagy újdonság, én ebbe belenőttem. Kocsis Zoltán azt írta a CD előszavában, hogy Kreisler zongoristái valójában nem méltók sem a zongoraszólamához, sem a hegedüléséhez. Remélem, hogy ez a lemez nem csak azért lesz ismert, itthon és külföldön, mert most viszont milyen jó a zongorista" - fogalmazott a hegedűművész.