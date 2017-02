Brummogásért ingyenes a Mackófesztivál - családi programajánló

A hétvégéig tart a Mackófesztivál a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A 14 év alatti brummogva érkező gyerekek vasárnapig ingyenesen látogathatják

a kertet – hangsúlyozta Hanga Zoltán szóvivő.

„A Nagyszikla belsejében, a Varázshegyben lesznek zömmel ezek a programok: arcfestés, kézműves foglalkozás, méhészeti bemutató és mézkóstoló is lesz az Állatkertben. Lesz egy játékmackó-tárlat és jelképes örökbefogadásra is lesz lehetőség. Zenés színpadi programok is szórakoztatják a gyerekeket, szombaton Bolba Éva és a JAZZterlánc, vasárnap pedig Dolák-Saly Róbert Én vagyok a kedvenc állatom című műsorát láthatják.”

Szombat délelőtt a Jurányi Inkubátorházban a Mese habbal programsorozatra várják a családokat, itt 11-től a Szalóki Ági Trió ad koncertet, és lesz interaktív drámajáték, játszószoba és gyermekmegőrző is. A legkisebbektől egészen nyolcéves korig ajánlják a programokat.

A délután a farsang jegyében telik a Klebelsberg Kultúrkúriában - az Eszter-lánc mesezenekar Csiribiri háromra farsangi családi délutánra várja a kicsiket.

Öttől pedig a Rutkai Bori Banda Rizibizi farsang című programja ígér vidám szórakozást a gyerekeknek a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

Aki színházi programot választana hétvégén, az szombaton délelőtt a Világszép nádszálkisasszonyt nézheti meg a Thália Színházban, kora délután pedig az ezermester Pettson és minden lében kanál macskája, Findusz történetét láthatja a Budapest Bábszínházban – a Vígszínház Pál utcai fiúk musicaljének délutáni előadásra viszont már csak lépcsőjegyek vannak.

Vasárnap délelőtt a Belvárosi betyárok: Fejforgató című lemezbemutató koncertje lesz a Puskin Kuckóban.

„A lemez legfőbb zenei irányvonala a reggae és a bluegrass, de nagyon sok motívum és íz van még benne a magyar népzenétől a bluesig a rockzenén át. Különleges, hogy mindezt akusztikusan muzsikáltuk össze. A dalszövegek pedig kétirányban is működnek, a kicsikhez szólnak elsősorban, de a felnőtteknek is üzennek” – mondta Váray László dalszerző, a zenekar alapítója

Vasárnap 11-kor pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl ad koncertet a MOM Kulturális Központban.

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar ifjúsági sorozatában pedig ezúttal Kacsóh Pongrác János vitéz című művét mutatják be a MüPa Fesztiválszínházában.

Délután a Kolibriben a Macska voltam Londonban című előadás egy magányos kisfiú, a mindenáron macskára vágyó Péter és egy kóbor macskalány történetét meséli el.