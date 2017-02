Először lép fel Magyarországon a Grammy-díjas énekes

Jason Mraz az elmúlt években komoly rajongótábort gyűjtött össze a világ minden részén. San Diegó-i kávéházakban kezdte pályafutását, dalainak életigenlő üzenetével, érzelmes folk-pop hangzásával, vibráló élő fellépéseivel, és szociális aktivistaként is elismerést vívott - közölte az idei turnéját szervező Live Nation pénteken az MTI-vel.

A 39 éves zenész első albuma, a Waiting for My Rocket to Come 2002-ben jelent meg, ezen szerepelt első slágere, a The Remedy (I Won't Worry). A széleskörű ismertséget második anyaga, a három évvel későbbi Mr. A-Z hozta, a harmadikon, a 2008-as We Sing, We Dance, We Steal Thingsen található I'm Yours pedig nemzetközileg is sikeres dal lett, rekordot jelentő 76 héten át szerepelt a Billboard Hot 100-as listán.

Eddigi legjobb albumlistás helyezését a 2012-es Love Is A Four Letter Worddel érte el, amely a második helyre kúszott fel Amerikában, és ezen szerepelt a szintén hatalmas slágerré vált I Won't Give Up. Eddig Két Grammy-díjat nyert meg hat jelöléséből. Az elmúlt tíz évben teltházas színházi és arénabeli koncerteket adott világszerte, olyan helyszíneken is, mint a Hollywood Bowl, a Madison Square Garden vagy a londoni O2 Aréna.

Az elkötelezett szörfös, farmer-kertész, filmkészítő és fényképész Mraz széleskörű társadalmi tevékenysége a környezetvédelemtől egészen a szexuális kisebbségek (LMBT) egyenlőségének támogatásáig terjed. Részt vesz globális eseményekben, benne volt a ghánai rabszolgák felszabadításáért elnevezésű akcióban, Mianmarban egy koncerten 90 ezer ember előtt hívta fel a figyelmet az emberkereskedelem létezésére.