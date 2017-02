Mindent vitt a Zootropolis

A Zootopolis - Állati nagy balhé hat kategóriában is elnyerte az animációs filmek Oscarjának is nevezett Annie-díjat a hétvégén Hollywoodban.

A szombaton megrendezett 44. Annie Awards ceremónián a Zootropolis - Állati nagy balhé a legjobb animációs film, a legjobb rendezés és a legjobb forgatókönyv díját is megkapta. Elemzők szerint a Disney-produkció, amely már a Golden Globe-díjat is elnyerte, és világszerte több mint egymilliárd dollárért váltottak rá jegyet a nézők, a legesélyesebb az Oscar-díjra is az animációs film kategóriában.

A gálán a Zootropolis egyik szinkronszínésze, Jason Bateman megosztva nyerte el a legjobb szinkronhang díját a Vaiana című animációs filmben közreműködő Auli'i Cravalhóval.

A Ghibli stúdióban készült A vörös teknős című alkotás a legjobb független stúdióban készült animációs film díját kapta, a Kubo és a varázshúrok pedig a karakterek animációjáért, a produkciós tervezésért és a vágásért vihetett haza Annie-díjat.

Tavaly az Agymanók című Pixar-Disney animációs film vihette haza a legjobb animációs film trófeáját az Annie-ceremóniáról, később az Oscar-díjat is elnyerte.