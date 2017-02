Hajdu Szabolcs: "Már nagyon szeretnénk megmutatni a következő történetet"

Hajdu Szabolcs filmrendező maga is meglepődött, hogy a Magyar Újságírók Szövetségének Film- és Tévékritikusi Szakosztálya három díjjal is jutalmazta az Ernelláék Farkaséknál című, családjával közösen készített filmjét. A legjobb forgatókönyv, a legjobb rendezés és a B. Nagy László díjakat is Hajdu Szabolcs kapta meg.

„Nagyon örültünk a díjnak természetesen. Meg voltunk lepődve, hogy a három legrangosabb díjat mi hoztuk el, nagyon jó filmek voltak ezen kívül is” - mondta a Magyar Filmkritikusok Díjának átadója után Hajdu Szabolcs.

Nem ez volt az egyetlen rangos elismerése a filmnek, hiszen a Karlovy Vary-i filmfesztivál fődíját is elnyerte.

„Ez egy nagyon szép történet. Picike színházi előadásként indult, a bemutató után úgy gondoltuk, érdemes lenne filmet csinálni belőle. Megcsináltuk önerőből, leforgattuk a lakásunkban a családdal, barátokkal. Gondoltuk, ha nem sikerül, nem is mutatjuk meg senkinek. Mégis érdemesnek találtuk, elküldtük Karlovy Varyba, ahol megnyertük a fődíjat.”

Hajdu Szabolcs felidézte, hogy amikor a mozikba került, nem voltak benne biztosak, hogy az embereket érdekelni fogja. Forgalmazó híján azt találta ki, hogy a saját lakásukban vetítik majd.

„A sajtóvetítés után ebből lett egy cunami; meghirdettük, hogy más lakásokban is meg lehet nézni ezt a filmet. Nagyon sokan jelentkeztek rá és ez tart a mai napig. A film elkezdte kiépíteni és tesztelni az alternatív filmforgalmazás szisztémáját.”

A lakásvetítéses projekt a Highlights of Hungary egyik díját is elnyerte.

„Nagyon boldog vagyok az egész egy évvel, ami ezzel a filmmel történt” - hangsúlyozta Hajdu Szabolcs.

A film sok emberhez eljutott, Magyarországon moziban 30 ezer ember látta már, még most következik a televíziós és DVD-bemutató, a lakásvetítések is folyamatosan zajlanak, már külföldön is terjed. A színházi előadást is folyamatosan játsszák Budapesten és vidéken is.

„Ez a dolog még tart, de már szeretnénk a következő történetet megmutatni. Ez egy színházi előadás lesz, február 24-én és 25-én lesz a Kálmán nap ősbemutatója Debrecenben a Páholy Lakásszínházban, aztán február 27-én és 28-án játsszuk Budapesten a B32 Galériában, és márciusban valószínűleg folyamatosan műsoron lesz” - mondta Hajdu Szabolcs filmrendező.