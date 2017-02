Till Attila: borzongások és gyilkosságok

Till Attila Tiszta szívvel című alkotása is szerepel a február 24-án kezdődő 45. FEST belgrádi nemzetközi filmfesztivál programjában.

A filmszemlén 95 olyan alkotást mutatnak be, amelyeket korábban még nem láthatott a szerbiai közönség. A vetítésekre évről évre nő az érdeklődés, a jegyeladás a hétvégén kezdődött, néhány vetítésre pedig máris elfogytak a jegyek.

A mustrát Emir Kusturica legújabb alkotása, A tejúton nyitja meg. A film főszereplője Monica Bellucci olasz színésznő, valamint maga a rendező. A tejúton egy férfi életének három szakaszát mutatja be: fiatalságát, amikor boldogan és gondtalanul élt annak ellenére, hogy országában háború pusztított, férfikorát, amikor megtalálta élete szerelmét, aki mindenre hajlandó volt azért, hogy megmentse, valamint öregkorát, amikor már szerzetesként él, és igyekszik visszatekinteni viharos ifjúságára.

A fesztivált március 5-én Martin Scorsese régóta várt alkotása, a Némaság zárja. A két és fél évtizedig tervezett film a XVII. századi Japánban játszódik, ahol üldözik a keresztényeket, két jezsuita hittérítő mégis odautazik, hogy megkeresse eltűnt, hitét megtagadó mesterét.

A FEST megnyitója csak két nappal előzi meg az Oscar-díjátót, ezért nagy érdeklődésre tarthatnak számot azok az alkotások, amelyeket az amerikai filmakadémia díjaira is jelöltek. A legjobb film kategóriájában jelölt kilenc alkotás közül Belgrádban négyet mutatnak be. Látható lesz a NASA űrprogramjában dolgozó fekete nőknek emléket állító A számolás joga, Kenneth Lonergan családi drámája, A régi város, Barry Jenkins Holdfény című filmdrámája, amely egy fekete, szegény, meleg fiú felnövekedését kíséri végig, valamint a Hell or High Water című modernkori western-krimi.

A fesztivál úgynevezett gálaprogramjában egyebek mellett a Jackie, az Elle, a Billy Lynn hosszú, félidei sétája, valamint az Éjszakai ragadozók című alkotásokat mutatják be.

A tavalyi év egyik legsikeresebb filmjét, a Kaliforniai álom című musicalt a FEST beharangozásaként, január 25-én már láthatta a közönség.

A belgrádi fesztiválon a hollywoodi produkciók mellett a világ számos országából érkező alkotásokat is láthatnak az érdeklődők, egyebek mellett a második világháború idején játszódó, és a fiatal német hadifoglyok aknamentesítési munkájáról szóló dán-német koprodukcióban készült Az aknák földjét, Aszgar Farhadi iráni rendező és forgatókönyvíró Az ügyfél című alkotását vagy a világ egyik legnagyobb csalójáról szóló spanyol filmet, Az ezerarcú embert.

Till Attila akcióvígjátéka a Thrills and Kills (Borzongások és gyilkosságok) kategóriában lesz látható február 27-én és 28-án. A film egy kerekesszékes bandáról szól. A történet szerint két fiatal mozgássérült közeli barátságot köt egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal, és a maffia szolgálatába áll, az akciódús jelenetek közben pedig megismerhetők a kerekesszékben töltött mindennapok kihívásai.

A fesztivál fődíjára - amely a Belgrádi győztes (Belgrade Victor) nevet viseli, utalva a nándorfehérvári vár parkjában, a Kalemegdanon álló szoborra - 15 film pályázik. Emellett kiosztják a legjobb rendezőnek, forgatókönyvnek, színésznek és színésznőnek járó elismerést.