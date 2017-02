Több száz illegális bevándorlót tartóztattak le Amerikában

Olyan nagyvárosokban tartottak kiterjedt razziákat, mint például Atlanta, New York, Chicago, és sok embert vettek őrizetbe Floridában, Észak-és Dél-Karolinában, Virginiában, Texasban, valamint Dél-Kaliforniában, elsősorban Los Angelesben és környékén is.

A határőrizeti szervek nem tettek közzé pontos adatokat a letartóztatottak számáról, sem a hovatartozásukról.

Az viszont például kiderült, hogy az atlantai központ, amelyhez három szövetségi állam felügyelete tartozik, kétszáz illegális bevándorlót tartóztatott le. Erről Bryan Cox, a központ szóvivője számolt be a sajtónak.

A határőrizeti szervek Los Angeles-i központjának igazgatója, David Marin 161 illegális bevándorló letartóztatásáról számolt be, és hozzátette, hogy közülük csak ötnek nem volt rendőrségi priusza. Marin pénteken sajtótájékoztatón ismertette az öt napig tartó rendőrségi ellenőrzések eredményeit. Elmondta azt is, hogy ilyen ellenőrzések korábban is rutin intézkedésnek számítottak, a legutóbbi például tavaly nyáron, még Barack Obama elnöksége idején volt.

Az akciók irányítói hangsúlyozták: elsősorban a hatóságok számára is ismert bűnözőkre összpontosítottak, de letartóztattak olyanokat is, akiknek korábban nem volt dolguk a rendőrséggel, ám dokumentumok nélkül, illegálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban. Gillian Christensen, a belbiztonsági minisztérium szóvivője arról tájékoztatta a sajtót, hogy az ellenőrzések hétfőtől péntek délig tartottak, és az illegális bevándorlók mintegy tucatnyi latin-amerikai országból érkeztek.

"Olyan emberekről beszélünk, akik veszélyt jelentenek a közbiztonságra vagy ártanak az egész bevándorlási rendszernek" - szögezte le a belbiztonsági minisztérium szóvivője. Megjegyezte azt is, hogy a letartóztatottak nagy része jelentős bűnöző, közülük néhányan már a börtönt is megjárták.

A letartóztatottak nagy részére azonnali kitoloncolás vár, Los Angelesből például 37 letartóztatottat visszatoloncolnak Mexikóba.

Az Egyesült Államokban becslések szerint jelenleg mintegy 11 milliónyian élnek illegálisan. Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy legalább hárommilliót közülük - elsősorban azokat, akiknek priuszuk van - kitoloncoltat az országból.