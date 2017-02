Adele mindent vitt

Adele - Hello (Adele Adkins és Greg Kurstin) című slágere kapta az év dalának járó elismerést az 59. Grammy-díjkiosztó gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben. Egyúttal az énekesnő 25 című lemezét választották az év albumává.

Jelöltek voltak: Beyoncé - Formation (dalszerzők: Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles és Michael L. Williams II), Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Mike Posner), Justin Bieber - Love Yourself (Justin Bieber, Benjamin Levin és Ed Sheeran), Lukas Graham - 7 Years (Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard és Morten Ristorp).

Az énekesnő emellett besöpörte a másik legrangosabb díjat is: övé lett az év lemeze is.

Az év legkiemelkedőbb új előadójának járó elismerést

Chance The Rapper 23 éves amerikai hip-hop zenész (Chancelor Johnathan Bennett) kapta. A jelöltek között volt még Kelsea Ballerini 23 éves amerikai country énekesnő, The Chainsmokers amerikai dj duó (Drew Taggart és Alex Pall), Maren Morris 26 éves amerikai country énekesnő és Anderson .Paak 31 éves amerikai rapper, producer (Anderson Paak).