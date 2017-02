Adele: ötből öt

A 28 éves brit énekesnő lett az első művész a Grammy történetében, aki kétszer is győzni tudott mind a három legfontosabb kategóriában, a sztárnak a vasárnap este átvett trófeákkal együtt már 15 Grammy-díja van.

Adele 25 című lemeze megkapta az év albumának járó elismerést, Hello (Adele Adkins és Greg Kurstin) című slágere pedig az év dala és az év felvétele lett. Ezen kívül a legjobb pop vokális album és a legjobb pop szóló előadás díját is elvitte a brit díva.

Az énekesnő köszönőbeszédét arra használta fel, hogy Beyoncé Lemonade című albumát magasztalja. Mint mondta: Beyoncét tartja művészi példaképének, kisebbségekről, feminizmusról és árulásról szóló Lemonade című lemez pedig szerinte "monumentális" alkotás. A kulisszák mögött a sajtónak azt is elárulta, hogy ő Beyoncé albumát jelölte be az év lemezének a Grammy-szavazáson.

A Los Angeles-i Staples Centerben megrendezett díjátadón a közelmúltban elhunyt George Michaelről és Prince-ről is megemlékeztek a sztárok. Adele a Fastlove című számot adta elő a színpadon, miközben a karácsonykor meghalt Michael fotói és videói jelentek meg mögötte a kivetítőn. Az énekesnő azonban néhány ütem után elnézést kért a közönségtől, és újrakezdte a számot, amelyet végül könnyek között fejezett be.

Prince előtt Bruno Mars tisztelgett a popikon Let's Go Crazy című számának előadásával.

Az ikreket váró 35 éves Beyonce kilenc kategóriában volt jelölt az amerikai lemezakadémia díjára, de végül csak kettővel távozott: a Formation című szám a legjobb videoklip, a Lemonade pedig a legjobb kortárs urbánus album elismerését nyerte el.

Az énekesnő politikai töltetű köszönőbeszédében elmondta: filmes és zenei munkáival arra törekszik, hogy hangot adjon "fájdalmainknak, küzdelmeinknek, kétségeinknek és történelmünknek, hogy olyan kérdésekkel nézzünk szembe, amelyek kellemetlenek számunkra". Létfontosságú, hogy tanuljunk a múltból, és rajta legyünk, hogy ne ismételjük meg a hibáinkat - fűzte hozzá.

Adele mellett David Bowie is minden díjat elnyert azok közül, amelyekre jelölték a Grammyn. Blasckstar című lemeze, amely napokkal halála előtt jelent meg, a legjobb alternatív zenei album lett, ezen kívül a korong a nem klasszikus mezőnyben a legjobb hangmérnöki munka díját is megkapta, a címadó dal pedig a legjobb rockszám és a legjobb rockelőadás elismerését nyerte el.

Chance The Rapper 23 éves amerikai hiphopzenész (Chancelor Johnathan Bennett) kapta az év legkiemelkedőbb új előadójának díját. Emellett a rapalbumok mezőnyében is elvitte a trófeát, és megkapta a legjobb rapelőadásnak járó Grammyt is.