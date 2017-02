Váli Dezső egy képet egy év alatt fejez be, most 3 hónap alatt egy kiállításnyit

A rossznak tartott képeit darabokra fűrészeli, ha viszont valami jól sikerül, úgy érzi: sikerült megmutatni Isten köpenye szegélyét. Minden képét akkurátusan dokumentálja, és az interneten elérhetővé teszi, így az is elfordult már, hogy egy csalódott vásárlónak átfestette a hamis képet.

A festőművész a kiállítás képeinek összeállítását a galériára bízta.

„Tiszta a szemük és ismerik a helyiség karakterét.”

Váli Dezső hozzátette, annak ismeretében, hogy mennyit bír el a tér, lehet egy-két vagy három hangvétel. Külön szakma és művészet úgy egymás mellé tenni a képeket, hogy működjenek – jelezte a festőművész.

„Van, hogy nem a legjobb képeket kell kitenni.”

Váli Dezső felidézte, hogy a mestere, aki – mint mondta - nagyon okos volt, jó mester is, de nem nagyon jó festő, azt mondta, egy kiállítást három hónappal előtte kell elkezdeni megfesteni, hogy az egyetlen gondolat legyen.

„Ez marhaság az én fogalmain szerint.

Egyetlen mérce van: a legjobb képeket kell összeszedni és abból kell kiállítást csinálni. Viszont, ha minden kép másról beszél vagy túl sok, összemosódik.”

A festőművész hozzátette, ahogy az a honlapján lévő naplóval történik: ötsorosak a bejegyzések, de a tegnapit rég elfelejti az ember, mert másnap már egész másról beszél.

„Akkor ül egy mondat, ha nagyon erős, egyébként a következő kioltja. Ez így van a képeknél is.”

A kiállítás képei szokatlan módon az elmúlt három-négy hónapban készültek – mondta Váli Dezső.

„Magam számára is váratlanul egységes és jó anyag. Nem szeretek utolsó anyagot kiállítani, inkább a legjobbakat, ami több évnek a munkája. Átlagban egy képet egy év alatt fejezek be. Nálam ez nem is természetes. Most valami Isten áldása, hogy összejött.

Úgy látszik, létezik ilyen, hogy valaki három hónapig tehetséges.”