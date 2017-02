Magyar mérgesballada mától a mozikban

A film címe azért Kojot, mert olyan már van, hogy Farkas – fogalmazott a rendező. Kostyál Márk hozzátette, a film készítése közben végig arra „rugózott”, nem lehetünk az életünkben menekülő állatok, muszáj ragadozóvá válni, hogy a farkastörvények közepette talpon maradjunk.

A történet eredetéről Kostyál Márk elmondta: „amikor nagyon nem ment a szekér szakmailag, örököltem egy földet a nagymamámtól. Elkezdtem építkezni, amihez rettenetesen sok segítséget kaptam, barátoktól, családtól. Ahogy haladt előre a dolog, olyan, elmondott történetekbe ütköztem, amikből kiderült, hogy nem fenékig tejfel az építkezés. Aztán a saját bőrömön is megtapasztaltam, milyen az, amikor lassan mennek a dolgok, sok nehézség van, főleg bürokratikus. Belekerültem egy-két keményebb helyzetbe is, olyanba is, ami aztán a filmben is van, hogy márpedig itt nem lesz ház, ha felépítem, eldózerolják – ígérték.”

A filmrendező nem szereti a műfaji kategorizálást, jelezte, sokféle műfajú film van rá hatással, a Kojotról azt mondta, crossover, ami annyi jelent, hogy alapvetően dráma, amiben rengeteg más elem is van: humor, agresszió és tele van a dramaturgiába épülő akciójelenetekkel is.

„Mérgesfilmnek aposztrofálom, költői pillanataiban pedig egy balladának,

ami arról szól, hogy nem szeghetjük le a fejünket.”

Kostyál Márk kiemelte, azért nem akarta az első filmjét ismert színészekkel készíteni, hogy ne legyen jelentésük.

„Nem látta őket a nagyközönség, nem tudja azonosítani őket semmilyen szerepükkel.”