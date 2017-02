Oscar-díj - A fogadóirodák már tudják a tutit

A férfi főszereplők között hosszú ideig Casey Affleck, A régi város sztárja számított a favoritnak a fogadóirodáknál, a szorzók azonban megváltoztak, miután januárban Denzel Washington kapta a színészcéh díját a Fences című filmben nyújtott alakításáért. A Ladbrokes szóvivője, Nicola McGeady szerint a két színész fej fej mellett áll, és kétségkívül ebben a kategóriában lesz idén a legszorosabb a verseny.

A fogadóirodák egyöntetűen arra számítanak, hogy a Kaliforniai álom kapja a legjobb filmnek járó Oscart. A Paddy Power Betfair szóvivője, Feilim Mac An Iomaire szerint erre 87,5 százalék az esély. A második helyen, messze lemaradva az amerikai űrkutatási hivatalnál munkába álló fekete bőrű nőkről szóló film, A számolás joga áll.

Az Oscar- és a hasonló díjakkal kapcsolatos fogadások száma megduplázódott 2014 óta, idén pedig a Paddy Power Betfair 30 százalékos bővülésre számít az előző évhez képest.

A Ladbrokesnál arra is lehet fogadni, hogy a Kaliforniai álom beállítja a legtöbb Oscar-díj rekordját, amelyet jelenleg a Ben Hur és A Gyűrűk Ura - A király visszatér tart. Természetesen arra is várnak téteket, hogy meg is dönti a csúcsot.

Az Oscar-gálát február 26-án rendezik Los Angelesben. Huszonnégy kategóriában osztanak díjakat, a legjobb rövidfilmek között a Mindenki című magyar alkotás is jelölt.