Szemkápráztató csodák a legszebb víz alatti fotókon - két magyar is nyert

Ifj. Lőrincz Ferenc és Tökölyi Csaba is a legjobb lett kategóriájában a víz alatti fotósok legrangosabb nemzetközi versenyén.

Az Underwater Photographer of the Year egy brit alapítású búvárfotós pályázat, amelyet 1965 óta minden évben megrendeznek. Ezúttal két magyar is van az elsők között: ifj. Lőrincz Ferenc a Portré kategóriát, Tökölyi Csaba a Roncsok kategóriát nyerte meg. Az abszolút győztes egy francia fotós, Gabriel Barathieu lett.

A teljes, 114 lenyűgöző fotót felvonultató galériát a verseny honlapján tekinthetik meg.