Enyedi Ildikó: a félelem kiolvadt belőlem

„Ez a legszebb meglepetés. Még mindig a hatása alatt vagyok, és ezt valahogy szeretném is megóvni magamban” - mondta a filmrendező a Berlinalén történtekről.

„Az az érzés, ahogy bent ültünk a premiervetítésen, és éreztük, hogy a közönség nagyon természetes módon, nagyon magától értetődő módon megy a filmmel, fontosabb, mint a kritikák” - véli Enyedi Ildikó.

„Mert egy filmet nagyon sok minden miatt meg lehet dicsérni, és lehet díjazni. De az volt a célunk – és az volt a legnagyobb félelmem –, hogy annyira érzékeny és zárt a film, hogy vajon mindannak az érzelemnek, amit beleraktunk, van-e esélye szélesebb közönséghez eljutni.

Ez a félelem kiolvadt belőlem azon a vetítésen”

- mesélte a filmrendező.

Enyedi Ildikó úgy véli, Magyarországon is van esélye a filmnek szélesebb közönséghez eljutnia.

„Ez az egész promócióban, annak az anyagi hátterében, a terítés módjában mindenhol jelen van. Most a díj miatt is meg tudjuk azt oldani, hogy sok moziban és multiplexben vetítsük. A következő héten, a bemutató hetében pedig utazunk vidékre is, ahova csak tudunk, mert nagyon szeretném, ha nemcsak Budapesten néznék a filmet. Közönségtalálkozók lesznek sorban” - számolt be a rendező.

Enyedi Ildikó elmondta, hogy nagyon hálás volt azért, hogy Paul Verhoeven holland rendező, a zsűri elnöke az együttérzés szót emlegette a filmmel kapcsolatban.

„Ez a kifejezés nekem nem jutott az eszembe, de ez hatja át a filmet, nagyon fontos eleme. A másik szó, amit kiemeltek, az a szakmai színvonal volt” - mesélte.

„Ez utóbbinak azért örültem különösen, mert csodálatos munkatársakkal dolgoztam, nagyon nagy teljesítmények vannak ebben a filmben. De az egyik legfontosabb dolog, amit mindenkitől kértem, hogy úgy dolgozzanak, hogy ez a nagy teljesítmény ne legyen látható. Ne essen le külön a nézőnek, hogy nagyon vagány a kamera, nagyon dögösek a képek” - részletezte a filmrendező.

„Nagyon szerényen vissza kellett nekünk, alkotóknak húzódnunk, és hagyni a két főszereplőt” - fogalmazott.

„Azt gondoltam magamban:

azt tudom, mi mit tettünk ebbe bele, de úgysem fogja ezt senki észrevenni.

Ezért esett nagyon jól, hogy ez a zsűri értékelésében benne volt” - mesélte Enyedi Ildikó.

A teljes beszélgetést ma este hat órakor az InfoRádió Aréna című műsorában hallgathatják meg.