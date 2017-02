Mit kell tudni a Föld újonnan felfedezett "testvéreiről" és a napjukról? - képekkel!

Hét, a Földhöz hasonló bolygót fedeztek fel kevesebb mint negyven fényévnyi távolságra, néhányukon élet is lehet - közölte tudósok egy nemzetközi csoportja szerdán. A bolygócsoport a Vízöntő csillagképben található.

Az égitestek szorosan egy halvány törpecsillag, a Trappist-1 körül keringenek, melynek mérete a Jupiteréhez hasonló. Három bolygó az úgynevezett lakható zónában van, ahol lehetséges a folyékony víz és így az élet jelenléte, a többi az övezet határán található.

A Trappist-1 csillag tömege csak 8, a sugara csak 11 százaléka a Napnak. Úgy is hívják, hogy ultrahideg törpecsillag, ugyanis mindössze 2500 fokos. A csillag és a körülötte lévő bolygók felfedezése is európai tudósok csoportjának köszönhető. Három planétáról tudtak eddig, ehhez adtak most négyet, így tudunk most hétről - mondta az InfoRádiónak Sárneczky Krisztián.

A mienk után ez a legtöbb bolygós naprendszer, amit jelenleg ismerünk.

A legizgalmasabb, hogy három vagy akár több bolygó is az úgynevezett lakhatási zónában van, vagyis ott kering, ahol elvben a felszínen folyékony víz lehet.

"A rendszer megközelítése jelenleg lehetetlennek látszik, de sok lehetetlen dolgot megoldott már az emberiség. A 40 fényév biztató, mert nem 100 vagy 1000, mint amiről több korábbi hír is szólt."

A felfedezés jelentősége az, hogy a naprendszer, illetve hogy ilyen sok bolygó keringhet egy csillag körül, nem egy különleges dolog az univerzumban.

Több olyan körülmény is van, ami miatt lehet, hogy egyáltalán nincs rajtuk bonyolult élet.

"A vörös törpecsillagoknál mindig "az a baj", hogy közel kell keringeni hozzá, hogy a bolygók elég hőt kapjanak. (A keringési idejük egyébként néhány nap, tehát ott nagyon gyorsan múlnak az évek.) Ám a törpecsillagokon is előfordulnak napkitörések, amik viszont így sokkal jobban veszélyeztetik ezeket a planétákat. Ez nagyon nem szerencsés az élet kialakulása szempontjából. Ezek ráadásul jóval fiatalabbak, mint a Föld, a csillag mindössze 500 millió éves. Mindezek miatt könnyen lehet, hogy a bonyolult élet nem is tudott kialakulni - már ha egyáltalán elkezdődött a kialakulása".

A Google speciális logóval (doodle) köszönti csütörtökön a felfedezést

Még több Google doodle a logók honlapján.