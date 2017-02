Tavaly elhunyt világsztár lett az év előadója

A BBC News beszámolója szerint a legjobb album díját a néhai sztár helyett átvevő fia, Duncan Jones filmrendező az apja múlhatatlan örökségéről beszélt a közönségnek.

A karácsonykor elhunyt George Michael előtt is lerótták tiszteletüket a sztárok. "Csodálatos hangja örökké velünk marad, mintha ajándékot kaptunk volna" - mondták az emlékét felidézve korábbi együttese, a Wham! tagjai. Chris Martin, a Coldplay énekese pedig Michael A Different Corner című számát adta elő a sztár hangfelvételével duettet énekelve.

Emeli Sande soulénekes a legjobb brit női előadó díjával távozott a ceremóniáról. A manchesteri indie pop csapat, a The 1975 pedig a legjobb brit banda trófeáját kapta. A Brit Ikon-díjat idén Robbie Williamsnek ítélték oda.

A zenei gála egyik fénypontja volt Skepta fellépése, aki a Shutdown című számot adta elő. Stormzy és Ed Sheeran pedig egy színpadon énekelte a Shape of You új verzióját.

Az énekes-dalszerző Rag 'N' Bone Man a kritikusok díját és a legütősebb brit előadás elismerését vehette át.

A nemzetközi kategóriák díjait Beyoncé, Drake és az A Tribe Called Quest rapcsapat kapta.

A műsor a 2011-ben alakult Little Mix látványos fellépésével kezdődött. Az X-faktorban feltűnt lánybanda az este során később megkapta első Brit-díját a legjobb brit kislemez kategóriában a Shout Out To My Ex című himnikus popszámukért.

Katy Perry ugyancsak nagy sikerű előadással szórakoztatta a közönséget, az énekesnő Chained To The Rhythm című új számát adta elő két óriási csontváz társaságában, amelyeket Donald Trump amerikai elnöknek és Theresa May brit kormányfőnek öltöztettek.

Adele-t mint a nemzetközileg legsikeresebb brit előadót tüntették ki a gálán. A turnézó művész videoüzenetben mondott köszönetet a díjért.

A Brit Awards díjainak többségéről a zeneipar képviselői döntenek, de számos elismerést a közönség szavazatai alapján ítélnek oda. A legjobb zenés videó díját például a gála alatt a közösségi médián keresztül leadott szavazatok nyomán kapta meg a One Direction, amely az előző három évben is a kategória győztese volt.