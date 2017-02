Nem csak francia, viszont igéretes filmek a Frankofón Filmnapokon

Nemcsak francia filmeket láthat a közönség, hanem belga, kanadai, magyar, marokkói, svájci és román alkotások is szerepelnek a programban – mondta el a Budapesti Francia Intézet sajtóreferense. Balla Borbála hozzátette, idén az Uránia Nemzeti Filmszínházban, az Art+Cinemában és a Budapesti Francia Intézetben lesznek a vetítések. A műfajok kínálatában is vegyes a kép: vannak vígjátékok, thrillerek és a francia filmművészetre jellemző drámák is megjelennek, és vannak rövid- és animációs filmek is.

„A Szívvel-lélekkel című nyitófilm egy nagyon mély és szívszorító történet. Ez utóbbi nemcsak átvitt értelemben van így, hiszen egy baleset köré kerekedik a történet. Nagyon vártuk ezt a filmet, a rendezőnőt, Katell Quillévéré-t már ismerjük a két évvel ezelőtti Frankofón Filmnapokon bemutatott Suzanne című filmjéből.

Minden alkalommal magával ragad.”

A mozikban már megy az Ez csak a világvége című, Xavier Dolan film, de mivel „őrült nagy kedvenc”, tőle mindig látható valami, a kanadai záróesten ez látható az Art+Cinemában. Egy korábbi filmjét, a Laurence anyways címűt is láthatják a nézők. Igazi sztárok is láthatók lesznek, Sophie Marceau, Audrey Tautou is – mondta a Budapesti Francia Intézet sajtóreferense.

„Említeném még Bérénice Bejo-t, aki nagyon remekel a Rég nem szerelem című filmben, ami egy válás történetét mutatja be realista módon, ahogy elhidegül a férj és a feleség. A már ismert Fiona Gordon és Dominique Abel belga rendező- és főszereplő páros az Elveszve Párizsban című filmmel vesznek részt a fesztiválon. Hihetetlen vígjáték. A nagy nevek közül André Dussollier két filmmel is jelen lesz, a 21 éjszaka Pattie-val és a Háziúr kiadó cíművel. Ez utóbbi nagyon vicces, ahogy az idősebb úr igyekszik felvenni a ritmust a fiatalokkal” - ígérte Balla Borbála.