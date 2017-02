Hatalmas botrány az Oscar-ceremónián

A legfontosabb díjnak számító legjobb film kategória jelöltjeit Faye Dunaway és Warren Beaty konferálta fel, majd Beatty bejelentette, hogy a Kaliforniai álom nyert.

A film készítői felmentek a színpadra, elkezdték megköszönni mindenkinek, a sajtó azonnal lehozta, hogy a Kaliforniai álom nyert, mire előkerült Jimmy Kimmel, aki szólt, hogy srácok, gáz van, rossz nevet olvasott fel az öreg Warren.

A győztes ugyanis a Holdfény lett, bár ilyen intermezzo után nyilván nekik sem volt annyira édes a győzelem - írja az Index.

A legjobb film A Holdfény

A díjat bejelentő Warren Beatty először a Kaliforniai álom győzelmét jelentette be, majd miután már mindenki a színpadon volt, derült ki, hogy valójában a Holdfény neve szerepel a borítékban.

A hirado.hu összefoglalója a díjazottakról:

Magyar idő szerint hétfő hajnalban az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia ismét kiosztotta az Oscar-díjakat a filmes szakma legjobbjainak, 24 kategóriában. Az idei Oscar-gála is nagy jelentőséggel bírt, hiszen a rövidfilmek között eddig még sosem szerepelt magyar mű, idén azonban jelölt volt Deák Kristóf Mindenki című alkotása, mely meg is nyerte az Oscart.

Deák Kristóf és Udvardy Anna Oscar – díjával. Fotó: MTI/EPA

Íme a jelöltek, illetve kiemelve a nyertesek listája:

A legjobb filmnek járó Oscart először a Kaliforniai álomnak adták egy véletlen baki miatt, de a valódi nyertes a Holdfény.

A legjobb film (Best Picture)

Kaliforniai álom (La La Land)

A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge)

Holdfény (Moonlight)

A régi város (Manchester by the Sea)

Oroszlán (Lion)

A számolás joga (Hidden Figures)

Fences

Érkezés (Arrival)

Hell or High Water

A legjobb férfi főszereplő (Actor in a Leading Role)

Casey Affleck – A régi város (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield – A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling – Kaliforniai álom (La La Land)

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

A legjobb női főszereplő (Actress in a Leading Role)

Emma Stone – Kaliforniai álom (La La Land)

Natalie Portman – Jackie

Ruth Nega (Loving)

Meryl Streep – Florence – A tökéletlen hang (Florence Foster Jenkins)

Isabelle Huppert – Elle

A legjobb férfi mellékszereplő (Actor in a Supporting Role)

Mahershala Ali – Holdfény (Moonlight)

Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges – A régi város (Manchester by the Sea)

Dev Patel – Oroszlán (Lion)

Michael Shannon – Éjszakai ragadozók (Nocturnal Animals)

Mahershala Ali amerikai színész a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjjal. Fotó: MTI/EPA

A legjobb női mellékszereplő (Actress in a Supporting Role)

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Holdfény (Moonlight)

Nicole Kidman – Oroszlán (Lion)

Michelle Williams – A régi város (Manchester by the Sea)

Octavia Spencer – A számolás joga (Hidden Figures)

Viola Davis amerikai színésznő a legjobb női mellékszereplőnek járó díjjal. Fotó: MTI/EPA

A legjobb rendező (Directing)

Mel Gibson – A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle – Kaliforniai álom (La La Land)

Barry Jenkins – Holdfény (Moonlight)

Kenneth Lonergan – A régi város (Manchester by the Sea)

Denis Villeneueve – Érkezés (Arrival)

A legjobb animációs film (Animated Feature Film)

Zootropolis – Állati nagy balhé

Kubo és a varázshúrok (Kubo and the Two Strings)

Vaiana (Moana)

Életem Cukkiniként (Ma vie de Courgette)

A vörös teknős (The Red Turtle)

A legjobb látvány (Visual Effects)

Craig Hammack, Jason Snell – Mélytengeri pokol (Deepwater Horizon)

Steve Emerson, Oliver Jones – Kubo és a varázshúrok (Kubo and the Two Strings)

Stephane Ceretti, Richard Bluff– Doctor Strange

John Knoll, Mohen Leo – Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet (Rogue One: A Star Wars Story)

Robert Legato, Adam Valdez – A dzsungel könyve (The Jungle Book)

A legjobb rövidfilm (Short Film / Live Action)

Mindenki (Sing) – Deák Kristóf és Udvardy Anna, Magyarország

Ennemis Intérieurs – Sélim Azzazi

La Femme et le TGV – Timo Von Gunten és Giacun Caduff

Silent Nights – Aske Bang és Kim Magnusson

Timecode – Juanjo Giménez

A legjobb animációs rövidfilm (Short Film Animated)

Blind Vaysha – Theodore Ushev

Pearl – Patrick Osborne

Borrowed Time – Andrew Coats

Piper – Alan Barillaro

Pear Cider and Cigarettes – Robert Valley, Cara Speller

A legjobb kosztüm, jelmeztervezés (Costume Design)

Joanna Johnston – Szövetségesek (Allied)

Madeline Fontaine – Jackie

Colleen Atwood – Legendás állatok és megfigyelésük (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Mary Zophres – Kaliforniai álom (La La Land)

Consolata Boyle – Florence – A tökéletlen hang (Florence Foster Jenkins)

Az amerikai Colleen Atwood a legjobb jelmeztervezésért járó díjjal. Fotó: MTI/EPA

A legjobb smink, maszk (Makeup and Hairstyling)

Eva von Bahr, Love Larson – Az ember, akit Ovénak hívnak (A Man Called Ove)

Joel Harlow, Richard Alonzo – Star Trek: Mindenen túl (Star Trek Beyond)

Alessandro Bertolazzi – Suicide Squad – Öngyilkos osztag (Suicide Squad)

A legjobb rövid dokumentumfilm (Documentary Short Subject)

Extremis – Dan Krauss

Watani: My Homeland – Marcel Mettelsiefen

4.1 Miles – Daphne Matziaraki

The White Helmets – Orlando von Einsiedel

Joe's Violin – Kahane Cooperman

A legjobb dokumentumfilm (Documentary Feature)

Gianfranco Rosi: Tűz a tengeren (Fire at Sea)

Ezra Edelman – O.J.: Made in America

Ava DuVernay, Spencer Averick: 13th

Raoul Peck, Rémi Grellety: I Am Not Your Negro

Roger Ross Williams: Life, Animated

Ezra Edelman és Katherine Johnson a legjobb dokumentumfilmért járó szobraikkal. Fotó: MTI/EPA

A legjobb látványtervezés (Production Design)

Patrice Vermette – Érkezés (Arrival)

David Wasco – Kaliforniai álom (La La Land)

Stuart Craig – Legendás állatok és megfigyelésük (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Guy Hendrix Dyas – Utazók (Passengers)

Jess Gonchor – Ave, Cézár! (Hail, Caesar!)

A legjobb zene, filmzene (Music, Original Score)

Mica Levi – Jackie

Nicholas Britell – Holdfény (Moonlight)

Justin Hurwitz – Kaliforniai álom (La La Land)

Thomas Newman – Utazók (Passengers)

Dustin O'Halloran, Hauschka – Oroszlán (Lion)

A legjobb hang, hangkeverés (Sound Mixing)

Bernard Gariépy Strobl – Érkezés (Arrival)

David Parker – Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet (Rogue One: A Star Wars Story)

Kevin O'Connell – A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge)

Greg P. Russell – 13 óra: Bengázi titkos katonái (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi)

Andy Nelson – Kaliforniai álom (La La Land)

A legjobb betétdal (Music Original Song)

Audition – Kaliforniai álom (La La Land)

City of Stars – Kaliforniai álom (La La Land)

How Far I'll Go – Vaiana (Moana)

The Empty Chair – Jim: The James Foley Story

Can't Stop the Feeling – Trollok (Trolls)

A legjobb hangvágás, hang (Sound Editing)

Sylvain Bellemare – Érkezés (Arrival)

Ai-Ling Lee – Kaliforniai álom (La La Land)

Wylie Stateman – Mélytengeri pokol (Deepwater Horizon)

Alan Robert Murray – Sully – Csoda a Hudson folyón (Sully)

Robert Mackenzie – Fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge)

A legjobb külföldi film (Foreign Language Film)

Az ember, akit Ovénak hívnak (A Man Called Ove) Svédország

A homok alatt (Land of Mine) Dánia

Az ügyfél (The Salesman) Irán

Tanna (Ausztrália)

Toni Erdmann (Németország)

A legjobb vágás (Film editing)

Joe Walker – Érkezés (Arrival)

Tom Cross – Kaliforniai álom (La La Land)

John Gilbert – Fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge)

Nat Sanders – Holdfény (Moonlight)

Jake Roberts – Hell or High Water

John Gilbert a legjobb vágásért járó Oscarjával. Fotó: MTI/EPA

A legjobb fényképezés, operatőr (Cinematography)

Érkezés (Arrival)

Oroszlán (Lion)

Holdfény (Moonlight)

Kaliforniai álom (La La Land)

A legjobb forgatókönyv (Writing / original screenplay)

Kenneth Lonergan – A régi város (Manchester by the Sea)

Damien Chazelle – Kaliforniai álom (La La Land)

Taylor Sheridan – Hell or High Water

Mike Mills – 20th Century Women

Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou – A homár (Lobster)

A legjobb adaptált forgatókönyv (Writing – Adapted Screenplay)

Barry Jenkins – Holdfény (Moonlight)

Luke Davies – Oroszlán (Lion)

Eric Heisserer – Érkezés (Arrival)

August Wilson – Fences

Allison Schroeder, Theodore Melfi – A számolás joga (Hidden Figures)

Forrás: hirado.hu