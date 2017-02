Holdfény: Emberközelien ábrázolt nyomasztó téma

Az Index filmkritikusa szerint a Holdfényben Barry Jenkins kiváló ízléssel mutatja be, hogy mekkora hátránnyal indul az életben egy olyan szegény floridai fiú, aki rájön, hogy a férfiakhoz vonzódik. És bár valóban kényes témát érint, mindezt szépen felépítve, nem direkt módon teszi, gyönyörű képekkel - mondta az InfoRádiónak Sajó Dávid. Az alkotás elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat.

Nagyon szépen van felépítve az életútról szóló film – emelte ki az Index filmkritikusa.

„Három idősíkban nézzük a filmet, először a kisgyerek, aztán a gimis tinédzser, majd a felnőtt. Tinédzser koráig nincs kimondva, mi a problémája, ezért szépen, ízlésesen építi fel, hogy ezzel a sráccal valami nincs rendben. Az anyja, a barátai nem fogadják el, ő sem magát, szép lassan, ízléses módon hozza elő a film, hogy meleg.”

Gyönyörűen dolgozza fel az alapból is nyomorúságos sorson belül egy ilyen plusz teher milyen társadalmi és szociális nehézségekkel jár, hogy közben a szeretet és a szerelem végig érezhető a filmen – mondta Sajó Dávid. Hozzátette, annak, hogy Oscar-díjat kapott, lehet oka a téma és a feldolgozás szépsége is.

„Mindig hálás egy olyan filmet jelölni az Oscar-díjra, amiben kisebbségekről, szegénységről, drogokról, ráadásul igaz történetről van szó. Ebben a filmben minden megvan, ami az Oscar-díjhoz kell. A rendezőnek ugyanakkor sikerült olyan ponton megfognia mindezt, hogy nincsenek külön kiemelve, csak a főszereplőre fókuszál, aki próbálja túlélni a nyomorúságos életét, találkozik ezekkel a dolgokkal; drogokkal, szegénységgel, az őt csesztető osztálytársakkal – ez a rész emeli ki művészileg a filmet.”

Emberközelien és nem nyomasztóan mutatja be a fiú nehéz sorsát – mondta az Index filmkritikusa. Hozzátette, bár szomorú és nyomasztó a téma, nem kell ok nélkül szomorúnak lenni a film alatt, olyan szépek a képek, meleg színeket használ. Sajó Dávid elmondta, annyira élvezte, hogy kétszer is megnézte.