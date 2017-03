Az Erkel Színházba költözik az opera

Az Operaház korszerűsítése miatt az Erkel Színházban kezdi meg következő évadát a Magyar Állami Operaház. A Wagner-ihlette tematika határozza meg az évadot, amelyben lesznek ősbemutatók, Bartók Fesztivál és számos világsztár is.

Az évad végén bezár az Opera és elkezdődik az Az Andrássy úti Ybl-palota felújítása, amely a tervek szerint egy évig tart majd. Az Erkel Csarnok viszont csak később, most úgy tudni: jövő tavasszal készül el. Addig az Erkel Színház lesz az opera fő játszóhelye, amely igencsak behatárolja a lehetséges produkciók méretét, jellegét – mondta Ókovács Szilveszter. A főigazgató hozzátette: éppen ezért, bár az évad tematikáját Wagner ihlette, kevés Wagner-bemutató szerepel a programban, Az istenek alkonya pedig már a megújult Operában kap helyet.

„A Ring-tematika nem is feltétlenül Wagner-tematika egyébként, de azért volt rá szükség, mert ebben, 2017-18-as az évadban lesz teljessé a legnagyobb operavállalkozás, ami egy társulatot elérhet: a Ring-ciklus, Wagner négy műből álló, hosszú sorozata. Arra gondoltam, olyan gazdag az életmű, bő forrásból merített is és olyan sokakat inspirált a tevékenysége már a saját korában is, hát még később, ezért érdemes ezt a tematikát kicsit közelebbről szemügyre venni.”

Egy képregény alapú kampány is indult a következő évad kiemelt produkcióiról, a cél, hogy közelebb hozzák a műfajt az emberekhez – tette hozzá Ókovács Szilveszter.

Az évadban 28 opera- és balettpremier, köztük számos ősbemutató és Magyarországon először látható előadás is szerepel az összesen 60 különböző színpadi produkció között.

A szeptember 9-i évadnyitány keretei közt ismét láthatóak lesznek a népszerű commedia dell'arte-kamaraoperák a Szfinx-teraszokon, de az évadnyitó premiert, a Bánk bán ritkán játszott baritonváltozatát Vidnyánszky Attila rendezésében már az Erkel Színházból közvetíti az intézmény az Andrássy úton felállított kivetítőre.

A korszerűsítést követően jövő év május 24-én, A kékszakállú herceg vára bemutatójának centenáriumán Bartók egyfelvonásosának szentelt minifesztivállal várja vissza közönségét a 21. századi technikával felszerelt Andrássy úti épület.

A minifesztiválon négy egymást követő nap négy különböző változatban lehet majd megtekinteni a művet. A Kékszakállú-előadások Madarász Iván, Vajda Gergely és Eötvös Péter egyfelvonásosaival párba állítva szerepelnek műsoron.

Több világsztár mellett ismét az Opera vendége lesz Plácido Domingo, először látogat az intézménybe Anna Netrebko és Roberto Alagna is.

Az Eiffel Műhelyház építése csúszik, de a tervek szerint jövő év márciusában már átadják az új játszóhelyet – amelyet egy Mozart-ősbemutatóval A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény című darabbal avatnak fel.