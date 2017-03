Új gyerekszínház nyílik Budapesten

A Hatszín Teátrum programjai elsősorban gyerekeknek szólnak majd. Egy Janikovszky Éva könyveiből készült ősbemutatóval nyílik meg a színház, de lesz gyerekeknek szóló operafoglalkozás is, esténként pedig felnőtteknek szánt produkciókat fogad be a játszóhely.

Ez, 200-250 fő befogadására alkalmas terem az ötvenes évektől kezdve, a Jókai utca 6. alatti szakszervezeti székházban is színházteremként üzemelt – mondta a Hatszín Teátrum igazgatója.

„Elsősorban gyerekszínház leszünk, de nem szeretnénk, hogy esténként kihasználatlanul állna a terem, úgyhogy felnőtt- és befogadott produkciókkal várjuk a nézőket.”

Miért pont gyerekszínház?

A tulajdonosi körben a Móra Kiadó is benne van, így a csodálatos Janikovszky-örökséget is szeretnék kiaknázni – emelte ki Gálvölgyi Dorka. A Hatszín Teátrum igazgatója hozzátette, létjogosultsága van, nagyon sok nagyon jó gyerekprodukció van, amire szerencsére sokan járnak is. Vannak produkciók, amire nem is lehet jegyet szerezni. A felnövekvő generációt így lehet a színházhoz szoktatni – hangsúlyozta Gálvölgyi Dorka.

„Az első bemutató április végén, Janikovszky Éva hat-hét könyvéből készült, a születéstől a kamaszkorig terjedő időszakot állította színpadra Toller Mónika dramaturg és Szilágyi Bálint rendező. Ez érdekes és remélhetőleg sokaknak jópofa szórakozást nyújtó produkció lesz.”

Opera is

A második, Gyerünk az operába! című bemutató április 30-án lesz – jelezte a Hatszín Teátrum igazgatója.

„Sok olyan fiatal felnőtt van, aki az opera szó hallatán akkor is fintorog, ha sohasem látott még operaelőadást. A megszerettetését pedig már kicsi korban el lehet kezdeni, az előadást már öt-, hatéves kortól ajánlom.

Az előadás a Varázsfuvolán keresztül érteti meg az operát Miért beszélnek az énekesek dalban, miért eredeti nyelven, mi a kotta – és ehhez hasonló kulisszatitkokban avatja be a legkisebbeket – tette hozzá Gálvölgyi Dorka.