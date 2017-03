Március 15.: ünnepi programok kicsiknek és nagyoknak

A budai várban több helyszínen is várják a kicsiket: lesz huszártábor, ügyességi versenyek, kézműves foglalkozások, valamint tánctanítás, kiállítások és koncertek. A vásári forgatagban pedig magyar finomságokat lehet kóstolni.

A Várkert Bazárban - a korabeli kávéházi hangulat megidézésével - egész nap ingyenes programokkal várják a családokat. Lesznek kézműves foglalkozások, ünnepi kokárda-, fakard- és falovacska-készítés is. A gyerekek itt igazi lovashuszárokkal is találkozhatnak, de korabeli divatbemutatót is filmvetítést is szerveznek.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban is kitárja kapuit az ünnepre: lesznek kurátori tárlatvezetések és gyerekprogramok is – mondta Czékmány Anna múzeumpedagógus. „Várjuk a gyerekeket kézműves foglalkozásokkal 10 és 15 óra között, a díszterem előtti lépcsősornál mindenféle bohém, érdekes feladattal készülünk kicsiknek és nagyoknak, illetve a Petőfi állandó kiállításhoz készült egy játékos feladatlap, amely kevésbé a lexikális információkra, mint inkább az élményszerűségre koncentrál, így próbálja megismertetni a családokkal a tárlatot. Lesz hajfonatkészítés is, amely tavaly hihetetlen sikert aratott.”

A Hadtörténeti Múzeumban játék katonákból nyílt tárlat a hétvégén, és emellett népi játékokkal, ingyenes tárlatvezetésekkel, előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat - összegezte Jakusch Gabriella osztályvezető: „Megjelenítjük a huszárságot, a honvéd gyalogságot, a tüzérséget. Lesznek ágyúlövések 11-től óránként, puskasortűz pedig 11.30-tól. A kicsiknek lesz táncház és népi játszóház, és ki lehet próbálni a szablyavívást is.”

A Népművészeti Múzeum öt évnél idősebb gyerekeknek ajánlja programjait: délelőtt 11 órától délután kettőig idézik fel a '48-as eseményeket. Lehet készíteni huszárcsákót, tüzércsákót, kokárdát és nemzeti színű keszkenőt is. Korfelidéző játékukban a '48-as huszárezred zászlóavatási ünnepsége elevenedik meg.

A Skanzen bátor ifjakat vár, akik huszárpróbának vethetik alá magukat. Betekintést nyerhetnek a huszárélet mindennapjaiba, huszáröltözetet készíthetnek, saját zászlót és kokárdát varrhatnak, és még mézeskalácssütésre, -díszítésre is lesz lehetőség. A Skanzen utcáin pedig a reformkor elevenedik majd meg.

A Fonó Budai Zeneházban délután ingyenes programokkal, gyerekkoncerttel és táncházzal, valamint ezt követően ünnepi színpadi műsorral, este pedig forradalmi táncházzal várják a családokat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!